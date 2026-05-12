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川習會將登場 國安人士：北京恐藉台刪軍購向美施壓

中央社／ 台北12日電

川習會」將登場，國安人士今天表示，對台灣最大的風險並不是美國總統川普，而是北京恐把上週國民黨主導大幅刪減對美軍購這件事，以台灣國會反對買武器，美國應該尊重台灣民意為由，說服川普停止或減少對台灣的國防支持，這才是台灣最大的風險。

美國總統川普（Donald Trump）預定13日抵達北京，與中國國家主席習近平進行「川習會」；川普日前表示，將與習近平商討未來美國對台灣軍售的議題。

國安人士今天表示，從美國立場出發，最重要目標是「管理中國風險」。美方在這次川習會可能打算處理2個核心，第一是美中貿易衝突的階段性解決，包括中國全球傾銷對美國在內工業基礎與民生經濟的衝擊，連帶從紅色供應鏈等問題帶來的國安風險。

國安人士說，第二是降低中國為全球地緣政治帶來的不確定性，無論在西太平洋（包括台海），或是中東乃至於全球南方，中國的非和平擴張風險日增，基於整體安全的必要，必有此一會，作為管理中國風險的方法。

國安人士表示，去年9月3日，天安門城樓上出現中國、俄羅斯、伊朗、北韓的「CRINK」大集合，這些國家給全球帶來的風險，不只經濟上、安全上，都到了必須面對、解決的關鍵時刻。

國安人士指出，把「川習會」太往「台美中」這個角度看而不是「美中台」，或者更自以為是的小看自己，把台灣當成可能會被出賣的籌碼，都是典型的以偏概全，無法看到真正全貌。

該人士說，就像看台灣的軍購，老以為放在兩岸關係的天平上，所以會自我套進「兩岸關係好，就不需要軍備」的虛假公式，但事實上，整個島鏈都因為中國威脅而提高國防準備，這才是真實的狀況。對美國來說，第一島鏈的安全乃至於西太平洋的穩定，才是攸關國家利益的重中之重。「台灣不要看到砧板，就以為自己是沙西米（生魚片）」。

有關美國對台軍售，國安人士表示，每一次的美中高層會見，北京一定提到台灣，一定要求美國停止對台軍售，但美方並沒有因此改變他們的國家安全戰略：反而將台灣定位為全球半導體供應鏈的關鍵節點，強調台灣位處重要地緣位置，連結印太航道與區域安全結構，對美國經濟與戰略都有重大影響。並且致力打造一支可在第一島鏈遏止侵略的軍隊，目標是提升對台灣及周邊區域的共同拒止能力。

國安人士表示，台灣的整體國防強化在美方的合作與協助下，過去幾年進展最為迅速；只有上一次國民黨執政期間，台灣自己降低國防投資，坐視中國軍事投資兩位數成長。

國安人士認為，與其擔心成為籌碼，不如持續讓自己無可或缺。

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