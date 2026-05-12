林佳龍接見吐瓦魯部長柯飛 台吐攜手發揚「Kaitasi」至親精神

友邦朋友持續來訪！外交部長林佳龍11日晚間於外交部接待吐瓦魯交通、能源、通訊及創新部部長柯飛（Simon Kofe），強調台灣將持續運用自身經驗和資源，攜手吐瓦魯以「Kaitasi」至親家人精神深化合作，並共同面對能源與數位發展等挑戰。

林佳龍表示，今年3月他曾以總統特使身分訪問吐瓦魯，親身體驗當地文化並深入了解吐國因國際情勢變動所面臨的能源與電力供應壓力，需要台灣共同協助。

林佳龍指出，台吐兩國去年簽署《台吐團結共榮條約》，並以吐瓦魯語「Kaitasi」命名，意為「至親家人」，象徵雙方無論順境逆境都願意站在一起、緊密合作。台灣也願意運用自身經驗與資源，持續協助吐瓦魯應對挑戰。

林佳龍並表示，由台灣與美國、日本、澳洲及紐西蘭共同合作建置的吐瓦魯首條海底電纜「Vaka」已正式開通，透過光纖連結社區，吐國對外網路頻寬與速度大幅提升，使吐瓦魯更靠近世界，也透過數位科技開創更多機會。

林佳龍轉達，柯飛部長致詞時特別感謝台灣多年支持，並強調台灣是吐瓦魯最早建立外交關係的國家之一，吐國人民深知台灣的重要性，未來將秉持「Kaitasi」精神，持續以各種方式支持台灣。

林佳龍最後感謝吐瓦魯長期在國際場合為台灣發聲，並強調，台灣與吐瓦魯作為共享價值的一家人，「小國只要團結一致，也能發揮巨大影響力」。