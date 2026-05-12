買國內eSIM擬簡化KYC程序 卓榮泰：務必謹慎處理

民眾出國購買eSIM卡，恐衍生資安疑慮。NCC代理主委陳崇樹今天說，因詐防條例規定申請電信服務需實名制，正在找檢警、電信業者討論，在一定風險考量下，適度簡化KYC程序。行政院長卓榮泰則說，在有效打詐前提下，務必要謹慎。

eSIM服務因具備即買即用、免更換實體卡片等優勢，近年逐漸成為民眾出國旅遊時的首選。但有研究報告指出，主流旅遊eSIM業者的方案，裝置拿到的IP是來自中國電信商，引發民眾對於資安的疑慮。

國家通訊傳播委員會（NCC）11日指出，國內3大電信業者都有提供出國旅遊純上網預付卡服務，NCC將邀請檢警機關、3大電信業者討論簡便KYC（KnowYour Customer）程序的可行性。

國民黨立委謝衣鳯質詢時指出，民眾出國旅遊時通常會選擇價格較實惠的境外eSIM，近期衍生出個資、隱私權疑慮，NCC遭點名是以防詐為名，阻擋本土電信業者發展eSIM。

陳崇樹答詢時表示，因詐防條例第15條明定，申請電信服務必須有KYC、也就是實名制，國內3家業者賣到國外的旅遊卡，要求有實名制。因民眾喜歡方便、不想臨櫃辦理，NCC正在找檢警、電信業者討論，在一定條件下，顧及風險，適度簡化程序。

陳崇樹說，「簡化部分正在研議，KYC可以檢討是否從寬、簡化，但不能免」。先前「打詐國家隊」時，金管會曾因詐騙集團利用境外網銀洗錢，就把國外IP全都擋掉，國內網銀只接受國內IP，境外eSIM無法使用。

數位發展部長林宜敬表示，現在民眾購買三大電信公司的eSIM要臨櫃辦理，要想辦法讓民眾不用臨櫃、又能做到KYC，有些技術上的挑戰，這件事會跟NCC研究。

卓榮泰說，在有效打詐的前提下，沒有安全防範措施時，希望各單位都能謹慎處理；對於三大電信業者現有的消費者，應該用簡化的方式，務必要謹慎。