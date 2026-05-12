偷拍擴大！綠委要求針孔攝影機列實名制 卓榮泰：有義務免除民眾恐懼

醫美針孔風爆持續擴大，除了醫美診所外、月子中心等場域也都傳出，人心惶惶。民進黨立委林俊憲今質詢時，要求行政院應比照農藥、肥料、處方藥及危險化學品的模式，將針孔攝影機列實行實名制管理。行政院長卓榮泰說，政府有義務免除民眾這種恐懼，必須要研發嚴格的一套管理的標準。

立法院院會今繼續針對卓榮泰提出施政方針及施政報告質詢。林俊憲表示，近年妨害性隱私案件大幅增加，2025年已達2770件，較前一年增加超過1000件，如溫泉泡湯遭偷拍賣至暗網「創意私房」獲利百萬，以及台鐵員工在廁所偷裝監視器。

林俊憲也在簡報上展示多款針孔攝影機，分別偽裝成廁所芳香劑、冷氣出風口及煙霧偵測器，指出這些設備在網路平台上隨處可買，像是煙霧偵測器僅售3470元且免運費，目前我國對於此類具無線傳輸功能的器材完全沒有管制，建議行政院應比照農藥、肥料、處方藥及危險化學品的模式，將針孔攝影機做實行實名制管理，另應要求電商平台全面下架此類隱蔽式攝影器材，並要求數發部等跨部會應針對網路平台進行管理。

卓榮泰表示，感謝提醒近日影響社會治安跟隱私保障的很重大案件的來源，目前攝影機本身現在並不是違禁品，但是如果涉及到無線射頻，就必須要接受相關機關的認證等原則，其次就是平台上販賣，如果販賣這種有無線射頻，政府現在要強化要做到這部分。

卓榮泰強調，政府有義務免除民眾這種恐懼，所以必須要研發嚴格的一套管理的標準。