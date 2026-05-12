WHA將登場 民團宣布將赴日內瓦辦國際論壇

世界衛生大會（WHA）18日登場，世台聯合基金會與朝野立委今天召開記者會，宣布將於世界衛生大會期間赴瑞士日內瓦舉辦國際論壇，串聯護理與健康人力、病人倡議、AI醫療與國際民間組織合作，展現台灣民間社會參與全球公共衛生議題的具體行動。

世台聯合基金會今天與民進黨立委郭昱晴、國民黨立委廖偉翔、台灣民眾黨立委陳昭姿在立法院召開記者會，提出上述主張。

世台聯合基金會全球衛生外交專案負責人、醫師姜冠宇表示，全球衛生架構正在快速重組，WHA期間的場外論壇、民間會議與國際組織交流，已成為全球健康議題倡議的重要平台。台灣不能只等待正式管道開啟，更需要透過民間社會長期建立國際信任，把台灣的醫療、公衛與民主社會經驗，轉化為世界能理解、能合作的健康倡議。

郭昱晴在臉書撰文表示，健康是基本人權，疫情與傳染病不會分國界，面對中國持續打壓台灣的國際參與，台灣不能閉門等待，而是要積極參與國際事務，貢獻世界，台灣不只是需要被支持的對象，更是能提供協助與經驗的重要夥伴。

廖偉翔表示，身為立委他身負3大任務，包括捍衛2300萬人的健康人權，拒絕政治排除，其次是將台灣的醫療實力轉化為國際合作的邀請，最後便是將國際經驗帶回立法院，讓國內政策與世界接軌，「我們將以最務實的態度、最有尊嚴的方式，讓世界看見中華民國台灣的貢獻」。