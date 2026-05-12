川習會將登場 藍提4要求籲政府做出因應方案與對策

川習會即將登場，國民黨團書記長林沛祥今天表示，國民黨團具體要求，行政院立即向立法院提出「川習會後國安風險評估專案報告」，要求總統賴清德在川習會前夕，召開全國記者會，向美方喊話，重申台灣是民主陣營的重要夥伴。

美國總統川普預定13日抵達北京，與中國國家主席習近平進行「川習會」，川普日前表示，在與習近平的會談中台灣議題「總會」被提及，他還計畫與習近平討論美對台軍售議題。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥、國民黨立委牛煦庭、徐巧芯等人，今天在立法院國民黨團召開「川習會台灣將成為議題，賴卓政府因應之策？」記者會表示，川習會後，美中關係若出現和緩訊號，將會直接衝擊台灣國安、外交、經貿層面，政府必須立即做出因應方案與對策。

林沛祥表示，大國之間永遠只有利益，沒有永遠不變的承諾，台灣最擔心的是民進黨政府把所有戰略判斷，都建立在「美中必然全面對抗」的前提上。如果川習會後美中關係趨於局部和緩，甚至重新建立部分合作機制，那麼台灣，是否準備好了。

林沛祥指出，國民黨團具體要求，行政院立即向立法院提出「川習會後國安風險評估專案報告」，要求賴總統在川習會前夕，召開全國記者會，正式向美方喊話，重申台灣是民主陣營的重要夥伴，更是印太安全的重要一環。

林沛祥表示，國民黨團也要求外交部與國安會立即盤點「國際局勢變動下的外交備援方案」，要求行政院立即啟動「產業衝擊應變機制」。尤其針對出口產業、中小企業、傳產、航運與能源價格波動，提出完整預警與協助方案。

牛煦庭指出，全球關注的川習會即將登場，外媒早在國內討論國防軍購特別條例之前，就已經披露理應早該發布第二波對台軍售的發價書，已經出現延遲狀況，有可能成為川習會上談判籌碼；川普在準備動身前往中國大陸之前，也證實會談到對台軍售議題。

牛煦庭表示，這個訊息是有相當大的變數，川普的說法明確違反了1982年美國對台軍售的「六項保證」，在川普交易的性格下，過去習以為常、想當然耳的台美建制或是默契，很有可能在這次川習會中被提出、被討論，甚至被打破；這對台灣而言，將是重大的國安變數。

徐巧芯指出，當年美國雷根總統作出對台軍售「六項保證」中的第二項，「美對台軍售不會先徵詢中國大陸意見」已經被破壞，請問民進黨政府是否有因應對策，是否向美方強烈抗議，如果「六項保證」都可以被破壞，其他對台灣安全承諾，是否也會逐一被破壞，這是民進黨政府必須嚴肅面對、回答的問題。

徐巧芯表示，民進黨政府到現在還在講無人機採購未列入特別軍購，又引用所謂白宮匿名人士表達軍購條例內容的失望等，卻沒有注意到川習會當中的台灣風險，反而是在野黨齊心努力關注，實在令人遺憾。