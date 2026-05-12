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民進黨團：持續關注川習會 台美有台灣關係法支撐

中央社／ 台北12日電

川習會」將於14日登場，台灣問題、美中貿易戰等將成聚焦重點。民進黨立法院黨團今天表示，台海的和平穩定攸關全球利益，台美有台灣關係法作為支撐，民進黨團會持續關注，台灣也會持續跟美方緊密合作。

美國總統川普預計本週前往中國訪問，他在橢圓形辦公室向媒體表示，在與中國國家主席習近平的會談中台灣議題「總會」被提及，他還計畫與習近平討論美對台軍售議題。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜今天召開輿情回應記者會。針對上述議題，莊瑞雄說，從美國國務院或是美國官員對台灣立場的談話中，都能看出美方一再表達對台灣立場政策的穩定與支持，台海和平與穩定更攸關國際及全球利益，至關重要。

莊瑞雄認為，在「川習會」中討論台灣議題，其實非常合理，民進黨團會持續關注，不用過度緊張，台灣也會持續跟美方緊密合作，共同致力於區域的安全與穩定，這是台美之間的共識。

范雲說，台美關係有台灣關係法作為支撐，無論誰擔任總統，都是超越黨派會共同遵守的法律基礎，這也不是第一次「川習會」，她認為與其擔心川普講什麼，各界還不如關心國防特別條例被藍白刪除的部分，該如何補上，因為這對台灣的國防韌性、深化台美合作與信任，非常重要。

此外，台灣電力等公司近期更新企業識別與字體設計引發熱議。莊瑞雄說，對於文化設計、公共美學等涉及專業的設計內容，一切就是按照採購法，民進黨團不會過度干預，立法院該去監督的是預算，至於設計的美不美，立法院就不用講太多話，況且民眾看起來也不大期待立委的美學眼光。

川習 川習會 台灣關係法

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