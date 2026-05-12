南竿鄉公所盼優化薪資津貼 試院：納制度研議參考

考試院副院長許舒翔今天前往連江縣南竿鄉公所舉行座談，針對南竿鄉公所提出組織列等與編制彈性、優化薪資待遇與津貼福利等人事議題與建議，考試院說，相關議題將納入後續制度研議的重要參考。

考試院透過新聞稿表示，許舒翔今天率考試委員邱文彥、鄧家基、呂秋慧、黃東益，以及考試院與轄下部會人員赴連江縣南竿鄉公所，舉行考銓保訓業務座談，與鄉公所行政團隊及各課室人員交流，針對基層公務人力運用與執行困境深入交換意見。

許舒翔致詞時表示，近年考試院持續推動與地方政府及基層機關直接交流，透過實地座談，深入了解第一線在地人力調度與制度運作上的實際情形，作為後續政策精進的重要依據。

許舒翔說，民國111年為籌辦離島特考，考試院第一站就是選擇到馬祖地區考察，經過與離島3縣多次討論後，終於在113年舉辦離島特考，這項考試對於在地人才的延攬應可發揮實質效益，希望後續離島特考能夠持續發揮攬才、留才功能。

南竿鄉長林志東致詞指出，南竿鄉公所人力規模精簡，但業務面向多元，從民政、社福到工程建設等，基層常一人身兼數職，工作負擔相對繁重，特別是在人員請假、育嬰留職停薪或職務異動時，代理人力調度不易，對日常業務推動影響很大。

林志東指出，離島地區人力招募與留任不易，期盼中央在制度上能持續給予基層更多彈性，例如強化代理制度、提高職務列等、合理調整相關津貼及誘因措施等，以協助地方穩定公務人力。

考試院說，南竿鄉公所在這次座談提出組織列等與編制彈性、優化薪資待遇與津貼福利，以及建立高效、透明的數位職場環境等13項人事相關議題與建議，考試院逐項回應，相關議題也將納入後續制度研議的重要參考，期盼透過實地參訪，了解更多地方實際需求，讓座談會成為中央與地方意見交流的重要管道。