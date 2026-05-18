快訊

極端降雨屢破紀錄！基隆雨天變少 降雨卻更猛

美伊談判卡關推升油價衝破111美元 全球近80國啟動能源緊急措施

川普稱台灣晶片廠都該來美國 本周開盤前5件國際事不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／軍演升溫、朝野惡鬥、台股創高 賴政府執政2年全體檢

聯合報新聞部／ 整理報導
賴清德總統當年宣誓就職，在就職演說中曾表示，為了國家的生存發展，他將透過民主的力量，團結所有國人，壯大國家。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統當年宣誓就職，在就職演說中曾表示，為了國家的生存發展，他將透過民主的力量，團結所有國人，壯大國家。圖／聯合報系資料照片

台股突破4萬點、AI產業帶動經濟成長，到共軍軍演與灰色襲擾常態化，民進黨賴清德政府執政2年，台灣同時站在經濟高峰與地緣政治壓力前線。國防預算創新高、競爭力集中特定產業，但朝野對抗、覆議與釋憲頻繁，人事懸缺、財政擴張與憲政僵局爭議也持續延燒；少子化、高房價與世代焦慮問題同樣未解。

賴清德政府執政期過半，支持者認為政府在國際局勢動盪下穩住經濟與國安，反對者則質疑政治對立與治理失能同步惡化。《聯合報新聞部》整理了賴清德「執政2年全體檢」，帶您從國安、政治、經濟、財政與人口等5大面向，盤點賴政府的重要政策、爭議與執政下的各項數據變化。

文章目錄


．中共大型軍演4次、共機共艦擾台常態化

．國防預算再創高，115年度編列9495億元、特別預算1.25兆，但立院最後三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，引發朝野攻防

．軍人加薪拖延11個月未發

■ 體檢點評：

賴政府上任後，兩岸情勢持續緊張，中共對台軍演與灰色地帶襲擾頻率升高，國防安全成為施政核心。政府同步大幅提高國防預算與不對稱作戰投資，但軍人待遇調整延宕，也引發基層與在野黨批評。

編輯推薦


．政院覆議8次

．民進黨政府釋憲6次

．立院三讀法案，政院「不副署、不公布、不執行」作為爭議

．NCC委員懸缺逾600天

．大法官懸缺逾500天

賴政府執政2年，行政院與立法院衝突頻繁，民進黨支持者與公民團體更發起罷免，導致2025年的台灣，一度陷入高度政治動盪。圖／聯合報系資料照片
賴政府執政2年，行政院與立法院衝突頻繁，民進黨支持者與公民團體更發起罷免，導致2025年的台灣，一度陷入高度政治動盪。圖／聯合報系資料照片

■ 體檢點評：

朝小野大國會結構下，行政院與立法院衝突頻繁，覆議、釋憲成常態。部分法案執行與人事任命延宕，也引發憲政僵局與「政府空轉」爭議，成為賴政府第二年最具政治攻防性議題之一。

編輯推薦


．台股2026年初突破4萬點

．GDP成長創紀錄

．基本工資連10年調漲

台股頻創高點，但國內傳產面臨痛苦挑戰，國營事業連年虧損，產業發展兩極，台灣的K型經濟發展，已造成諸多社會問題。圖／本報資料照片
台股頻創高點，但國內傳產面臨痛苦挑戰，國營事業連年虧損，產業發展兩極，台灣的K型經濟發展，已造成諸多社會問題。圖／本報資料照片

■ 體檢點評：

在AI與半導體產業帶動下，台灣經濟與股市持續走強，政府強調出口、投資與薪資同步成長。基本工資連續調升也被視為勞工政策成果，但外界仍關注物價、房價與貧富差距是否同步惡化。

編輯推薦


．平均每人負擔債務25.3萬元

．債務未償餘額5兆9029億元

國內科技業搭著AI浪潮，讓台股頻傳新高，但台灣傳產、服務業面臨的種種難題，賴政府看見了多少？本報資料照片
國內科技業搭著AI浪潮，讓台股頻傳新高，但台灣傳產、服務業面臨的種種難題，賴政府看見了多少？本報資料照片

■ 體檢點評：

政府持續擴大國防、建設與社福支出，使中央財政規模提高。支持者認為屬於因應國際局勢與產業轉型必要投資，但反對者則質疑舉債增加，恐加重未來世代財政負擔。

編輯推薦


．出生人口連十年下降

．老年人口已約為幼年人口的1.79倍，世代失衡問題難解

台灣少子化與高齡化問題持續惡化，總人口已連續28個月呈現負成長。圖為家長帶孩童到公園遊玩。記者林伯東／攝影
台灣少子化與高齡化問題持續惡化，總人口已連續28個月呈現負成長。圖為家長帶孩童到公園遊玩。記者林伯東／攝影

■ 體檢點評：

少子化問題持續惡化，人口結構危機成為長期隱憂。雖政府推動托育、育兒津貼與租屋補貼等政策，但高房價、低薪與育兒壓力，仍被認為是當前年輕世代不願生育的重要原因。

編輯推薦

賴清德 民進黨 覆議案 兩岸關係 軍演 台股 少子化 通膨

相關新聞

賴蕭就職2周年／執政檢視…府院自誇 在野批進退失據

賴清德總統就職滿二周年，在野黨立委認為，賴政府正面臨內外交困、進退失據的政治局勢：對外，「川習會」甫落幕，美國總統川普稱如果台獨引起戰爭不會出兵，等同扎實打了賴總統一巴掌；對內，民進黨採取全面對抗路線，加上用司法追殺在野，試問朝野要如何和諧？

賴蕭就職2周年／資深立院人士：國防政策 未按立院政治現實調整

賴總統就任滿兩年，兩岸高度對峙，國防經費屢創新高，賴總統宣示國防支出要在二○三○年達到ＧＤＰ的百分之五，不過軍事專家認為難度真的很高。資深立院人士則質疑，賴政府推動國防政策的最大問題，是與在野黨的溝通，沒有根據立院政治現實的變化作出調整。

時間軸／大罷免、朝野僵局...賴政府執政10大爭議與衝突

自2024年5月20日賴清德總統就職以來，由於國會呈現「三黨不過半」的政局，朝野衝突頻率與憲政危機的密度均創下近年新高。聯合新聞網依照時間順序，整理出執政至今的十大主要爭議與衝突事件。

國造反無人機系統2次驗測0分 6月最後一搏決戰大疆機群

陸軍耗資9.8億元經費採購國內首批26套國造自製無人機反制系統，準備部署在金門、馬祖外島，要反制中國大陸無人機頻繁在防區凌空挑釁，陸軍特別採購10架大陸大疆DJI最新款的「Mavic4 PRO」商用無人機作為驗測假想敵，自不同角度同時實施蜂群進襲實施驗收。 國造系統因無法達到陸軍所要求6公里偵獲、4公里外成功干擾的要求，讓部分無人機穿過防線才被攔下，因此連續兩次驗收都遭打「零分」。雙方6月將在宜蘭大福兵試廠進行最後一次複驗「對決」，若再未達標準，陸軍就將解約，重新招標，國內新萌發的反無人機系統，恐將遭逢嚴重頓挫。

整理包／軍演升溫、朝野惡鬥、台股創高 賴政府執政2年全體檢

從台股突破4萬點、AI產業帶動經濟成長，到共軍軍演與灰色襲擾常態化，民進黨賴清德政府執政2年，台灣同時站在經濟高峰與地緣政治壓力前線。國防預算創新高、競爭力集中特定產業，但朝野對抗、覆議與釋憲頻繁，人事懸缺、財政擴張與憲政僵局爭議也持續延燒；少子化、高房價與世代焦慮問題同樣未解。支持者認為政府在國際局勢動盪下穩住經濟與國安，反對者則質疑政治對立與治理失能同步惡化。《聯合報新聞部》整理了賴清德「執政2年全體檢」，帶您從國安、政治、經濟、財政與人口等5大面向，盤點賴政府的重要政策、爭議與執政下的數據變化。

中美關係進入新篇章 賴總統的台獨論還行得通？

執政滿2周年前夕，賴清德總統迎來川習會後、美中對台獨的強力控管，面對美中兩國關係的巨大變化，曾自稱是「務實台獨工作者」的賴總統、以及過去幾年大打抗中牌的民進黨政府如今顯得進退失據，面對美中共管台灣、甚至可能加大控管力度，如何應變與接球已成最大挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。