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歐銀年會即將舉行 外交部：駐英代表姚金祥率團出席

中央社／ 台北12日電

外交部國際組織司副司長張芝颯今天表示，歐洲復興開發銀行（EBRD）年會將於6月在拉脫維亞舉行，台灣規劃由駐英國代表姚金祥率團出席，包括財政部、中央銀行、國合會都將派員參與。

外交部今天舉行例行記者會，媒體關切台灣由誰代表出席歐洲復興開發銀行（European Bank forReconstruction and Development, EBRD）年會，以及具體合作展望。

張芝颯表示，歐洲復興開發銀行年會6月在拉脫維亞舉行，由姚金祥率團前往，財政部、中央銀行、國合會都將派員參與，到時候是以捐贈國代表的身分，出席捐贈國會議。

至於企業代表方面，張芝颯說明，每一年的年會，外交部都會發函，透過相關單位邀請企業代表能派團前往，因為台灣參與EBRD最主要的目標，就是希望能夠協助台灣企業，透過EBRD拓展開發商機、開發新的歐洲，甚至是其他受援國市場，所以這是外交部核心工作之一，也會補助相關廠商組團前往。

外交部指出，台灣代表團也會藉年會期間，與相關的會員就EBRD正在推動的工作交換意見，外交部若有跟EBRD具體的合作進展或成果，首先會藉由年會期間凝聚共識、討論，如果有進一步結論，會適時對外界說明。

外交部 中央銀行 歐洲

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