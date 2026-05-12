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鐵路建設經費因不同縣市大小眼？ 卓揆強調不因顏色差別待遇

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院會上午繼續進行施政總質詢，次長陳彥伯（左）代理備詢，行政院長卓榮泰（右）備詢。記者杜建重／攝影
立法院會上午繼續進行施政總質詢，次長陳彥伯（左）代理備詢，行政院長卓榮泰（右）備詢。記者杜建重／攝影

桃園市正進入建設高峰期，包含桃園捷運綠線、台鐵鐵路地下化等都在進行中。國民黨立委邱若華質疑，中央在相關補助上，因為「顏色」就對桃園有差別待遇。行政院長卓榮泰回應，「不會」，桃園是桃竹苗大矽谷，當中交通建設會牽涉整個產業需求及觀光需求。

邱若華今天質詢時指出，現在地方財政壓力非常沈重，桃園的中央補助款與協助收入占稅收比率，從114年29.37%到115年降至19.93%，地方都擔心中央表面增加統籌分配稅款，但實際上大幅降低計劃型補助，讓地方自行承擔重大建設經費支出。

邱若華質疑，高雄捷運黃線在113年3月經行政院核定，總建設經費是1442.37億元，其中中央補助占了833.34億元；到了114年12月21日，又核定高雄黃線修正計劃，總經費2368.58億元。中央可以核定高雄捷運大幅增加經費，桃園捷運綠線經費追加及桃園鐵路地下化卻面臨更嚴格、更漫長的審查及財政限制，中央是否採取兩套標準？

交通部次長陳彥伯回應，有關捷運建設、鐵路地下化，牽涉中央或地方財源，財劃法修正後，交通部在115年度提報公共建設的有關經費為2200多億元，後來短少1000多億元，造成補助地方捷運、鐵路地下化預算受到裁減。邱若華追問有關工程經費增加，陳彥伯回應，有些是工程技術、土地經費、增加場站等關係，都還是要逐一審議。

邱若華詢問卓榮泰是否願意協助桃園？卓榮泰表示，這當中牽涉物價調整、桃園車站遺址問題，以及平鎮車站南延一公里外，那中央地方因為財劃法後重新調整分擔，修成如今這樣，各縣市政府都不滿意，所以原來才希望好好討論政院版財劃法。邱若華質疑，不要講到經費就搬財劃法，更不希望因為「顏色」關係，就對不同縣市有差別待遇，卓榮泰回應「不會」，桃園是桃竹苗大矽谷，當中交通建設會牽涉整個產業需求及觀光需求。

卓揆 邱若華 卓榮泰

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