晉見賴總統 美懷州州長戈登致詞觸及台灣重啟核能選項SMR

賴清德總統今日上午接見「美國懷俄明州州長戈登（Mark Gordon）訪問團」時表示，台灣與懷俄明州近年進一步拓展經貿、能源及科技等面向的合作契機；期待未來能攜手打造更安全、更有韌性的民主供應鏈。戈登則在致詞時提到，此行將針對碳捕捉等議題交換意見，這可與小型模組化核反應爐（SMR）等相關技術合作，可提供充足能源支撐人工智慧與AI產業發展

賴總統今年3月底宣布推動重啟核能之前，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）去年4月底就透過專訪指出，「在核能方面，美國準備好協助引進既有及新興技術，例如SMR，也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。 」SMR一直被視為台灣重返核能發電之路上的選項之一。

賴總統表示，當前面對供應鏈重組以及AI時代所帶來的挑戰，能源安全與產業韌性已是全球關注的重要課題；而懷俄明州具有關鍵礦物、低碳科技，正是台灣推動轉型過程中不可或缺的重要夥伴。期待未來持續發揮雙方產業優勢以深化合作，攜手打造更安全、更有韌性的民主供應鏈。

總統提到，去年台灣已成為美國第四大貿易夥伴，要感謝懷俄明州議會從2023年開始連續4年通過友台決議，支持台灣的國際參與，也支持台美洽簽「雙邊貿易協定」；今年台美已完成「對等貿易協定」及「投資備忘錄」談判和簽署，並舉行「經濟繁榮夥伴對話」會議、簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，希望接下來能透過雙方簽署避免雙重課稅協定，繼續擴大經貿合作，共創雙贏。

戈登致詞時表示，盼透過此行持續深化雙邊合作，此行將針對碳捕捉、利用與封存（CCUS）技術交換意見並推動相關合作，盼共同在相關領域引領全球發展。

談及簽署之科研備忘錄及合作意向書，戈登指出，透過碳捕捉、利用與封存技術，和SMR等相關技術合作，可提供充足能源支撐人工智慧與AI產業發展，這是當前必須積極面對的重要課題，期盼未來亦能供應天然氣及其他能源資源，協助台灣經濟發展，並透過雙邊合作，共同在美國建設關鍵基礎設施。