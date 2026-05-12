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美伊戰事衝擊我國能源供給 卓榮泰：部署會進行到今年第4季

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會今上午繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰（圖）備詢。記者杜建重／攝影
立法院會今上午繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰（圖）備詢。記者杜建重／攝影

美伊戰事進行，影響荷姆茲海峽運輸安全與通行狀況，我國同樣受到影響。行政院長卓榮泰今赴立院備詢，表示每周一早上都會進行中東衝突民生專案的會議，中油油價6周沒有調整，中油吸收高達141億元以上，他要求掌握油、氣的供給，進行到今年第四季，提前做好部署。到7、8月雖然不是百分之百，但有相當比例已經完成。

國民黨立委林沛祥今在立法院質詢，關切荷姆茲海峽目前仍受戰事影響，海船塞車、延宕等問題，我國是否有掌握、應變機制等。卓榮泰表示，荷姆茲海峽當中還塞了很多的船，有數百艘的船仍在停滯中，我國航商也有8艘還在停留。美國提出航行自由計畫，希望能協助，但這計畫到底怎麼落實，現在也沒有辦法做到進一步證實。希望經過美國的計畫，美方、國內航商跟交通部、外交部取得聯繫，掌握第一時間的訊息，希望能協助。

林沛祥提出質疑，是否只能看美國因應方案？，卓榮泰說，有幾百艘船在那裡（指荷姆茲海峽），各國都有。林聽完深嘆一口氣，卓揆聞之，立刻反問「你有什麼方法？」

林沛祥說，油價一漲，航空公司減班跟停飛，交通部是否掌握整體運輸市場的變化？補貼是否準備好？卓榮泰表示，從2月28日有充分掌握中東地區所有機場開放的情形，現在大部分全部或是局部的開放。林說，卓揆誤會其意思，他關心的是是否準備好補貼、票價是否會漲等。卓揆說，行政院每周都會對中東衝突的民生專案進行檢討，當中有提到這部分。

交通部次長陳彥伯表示，行政院「每個月」大概都有召開相關因應會議，在因應會議裡，大原則是先請中油吸收；油價上漲部分，由政府編列相關預算支持，原則上在國內航空的票價是維持不漲的。

林沛祥再關心燃料問題，有國家已開始不讓我國航空在當地機場補充燃料，是否有把燃料當作戰備物資儲存？陳彥伯表示，有關國籍航空燃料的部分，我國籍航空是有掌握的，目前對於國籍航空加油還不是很大的問題，也有注意到這樣的問題。

卓榮泰說，剛剛陳彥伯有口誤，是每周一早上都會進行中東衝突民生專案的會議，由外交部、交通部、經濟部、衛福部、農業部、法務部以及公平會依序報告面臨的問題，以及解決方式。從一開始塑膠原料不足、塑膠袋不足等，到中油對油、氣的掌握，都依序在進行。已連續6周，中油油價沒有調整，中油吸收的高達141億元以上，這還會持續，希望戰爭趕快結束，但一定會持續一段時間。

卓榮泰說，他要求對油、氣的掌握，不只是從現在到6、7、8月沒有問題，要進行到今年的第四季，提前做好部署，每周都有這樣的數據。到7、8月雖然不是百分之百，但有相當比例已經完成。在7月他記得應該接近80%、90%，8月目前還在進行。他要求進行到第四季，全面安全的存量，能掌握到多少的油氣，各種船要進來、數量等完全掌握。每周一都有公開的訊息。政府會持續關注跟努力，絕不讓民生發生恐慌。

荷姆茲海峽 中東 油價

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