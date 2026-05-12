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護理人員顧病患不會問是哪一黨 鄭麗文：三班護病比 綠政黨算計不尊重

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）上午出席115年度全國績優護理人員表揚大會，並發放感謝狀給護理師。記者葉信菉／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）上午出席115年度全國績優護理人員表揚大會，並發放感謝狀給護理師。記者葉信菉／攝影

立法院上周三讀「醫療法」修正案，將三班護病比正式入法。國民黨主席鄭麗文今天表示，「在台灣的護病比，真的是我們最大的羞恥」，在國民黨立委蘇清泉等人長期努力下，三班護病比終於順利入法，但這只是第一步，未來還需要更完善的制度保障。

適逢512國際護師節，鄭麗文今出席「115年度全國績優護理人員表揚大會」，頒贈表揚狀予績優護理人員。她指出，對護理師的尊敬、感謝、愛護與支持，不應該只在今天表達，而是每一天都要落實在行動與制度上。

鄭麗文表示立法院推動福國利民法案時，民進黨仍常以各種理由拖延；護理人員在病床前照顧病患，從不會問「你是哪一黨的」，為何到了國會討論醫護待遇時，卻要把政黨算計放進去？這對護理人員太不公平，太不尊重。

鄭麗文提到，在蘇清泉等黨籍立委努力下，三班護病比修法終於在藍白共同合作下順利通過。她說，這項修法等了多年，能往前跨出一步非常不容易，但也凸顯台灣社會對辛苦護理人員長期以來的虧欠。

鄭麗文說，護理工作危險、辛苦，又承受高度壓力，台灣現在面臨非常嚴峻的問題，就是越來越多年輕人不敢投入護理專業，甚至許多醫療科別也面臨人才不足。她說，這不是一年、兩年的問題，而是長年累積的結構性困境；沒有護理人員，就不可能有台灣優秀的醫療體系，應該拿出實質、合理的待遇才對。

鄭麗文說，未來國民黨不管在野或執政，一定會全力將護理人員的需求、尊嚴與福利放在心上。這次三班護病比修法通過只是第一步，未來還需要更完善的制度，才能提供病患真正良好的醫護環境。只有讓醫護人員沒有後顧之憂，才能真正提升整體醫護水準，才能讓年輕世代願意投入護理行列。

鄭麗文 蘇清泉 國民黨

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