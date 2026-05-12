聶永真設計爭議連環爆 莊瑞雄：立院素養不高少講話

知名設計師聶永真遭爆接連承攬多項公部門Logo與視覺設計案，引發外界質疑。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，國營事業標案皆依採購法進行，立法院真正該監督的是預算問題。他自嘲地說，「如果是莊瑞雄來設計，可能這9萬8大家也嫌貴」，涉及公共美學的部分，立院話就少講一點，因為素養本來就不是很高。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，國營事業所有標案皆依採購法進行，民進黨團一貫主張，文化設計與公共美學涉及到專業內容的設計，「一切就是按照採購法」，立法院真正該監督的是預算問題，例如聶永真是否符合資格、98萬元標案預算是否浮濫，至於「到底美不美、文化設計內容的部分，立法院就不用講太多話了。」

莊瑞雄表示，「如果是莊瑞雄來設計，那我可能這9萬8大家也嫌貴啊。」涉及公共美學的部分，立法院話就少講一點，因為這個素養本來就不是很高，但立委對於預算是否浮濫，仍應持續監督；至於國營事業治理，只要依法依採購法程序辦理，各界本來就可以有不同意見。

陳培瑜也補充，相關決標公告都可在政府標案網站公開查詢，且該案早在2024年就已完成決標，當時並非只有聶永真公司參與投標，「完全符合剛剛幹事長說的，合法合規的競標程序，然後最後決標。」

陳培瑜質疑，國民黨近期持續操作文化相關議題，國民黨立委陳玉珍過去也曾在總預算審查時說出「叫文化的人收起要飯的碗」，以及後續對文化工作者與公共電視的批評，「是不是這些有能力做文化內容產出的人都真的得罪了國民黨？」

陳培瑜說，是否因相關內容會讓台灣人更有台灣意識，因此遭到惡意操作與指控，若一切皆合法合規，「那些隨便做出亂指控的立法委員，也要為自己的言論負責。」