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陳世凱為淡江大橋剪綵向國會請假 藍議員：人民不要擺拍部長

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
淡水美景令人醉心，塞車卻是淡水人的痛，淡江大橋被視為翻轉淡水交通重要一步。本報資料照片
淡水美景令人醉心，塞車卻是淡水人的痛，淡江大橋被視為翻轉淡水交通重要一步。本報資料照片

交通部今舉辦淡江大橋通車前的祈福儀式，卻漏邀新北市長等人出席，引發爭議。國民黨新北議員江怡臻說，交通部長陳世凱本應在立法院備詢，結果卻為了剪綵拍照而請假，「人民要的是做事的交通部長，不是只出現在鏡頭前擺拍的部長」。

江怡臻指出，今天立法院總質詢輪到交通組，各黨立委共同監督全國交通政策，結果行政院長卓榮泰到了立法院，交通部長陳世凱卻「因公請假」，次長代理備詢，原因就是要忙著去淡江大橋剪綵、拍照。

江怡臻質疑，淡江大橋5月9日才由總統主持通車典禮，為何才隔幾天又再辦一次，「到底要剪綵幾次？」更誇張的是，今天活動沒有邀請新北市長侯友宜及地方民代，對此交通部稱只是「內部」、「祈福」，但既然只是祈福活動，交通部長卻能因此缺席一年一度的重要總質詢，實在說不過去。

江表示，立法院總質詢是接受全民監督最基本責任，交通安全、重大建設、地方壅塞問題，哪一項不重要？陳世凱真正該面對監督的場合不到，卻忙著擺拍、打卡，社會觀感真的很差。尤其再回頭看，之前一直強調不能延後通車，難道是怕少一次曝光機會？「人民要的是做事的交通部長，不是只出現在鏡頭前擺拍的部長」。

國民黨議員陳偉杰說，他多次質疑淡江大橋機車道寬度僅1.5公尺，簡直像在騎「軌道車」，一旦發生事故，後方救援車輛根本進不去。結果交通部正事不幹，急著把「淡江大橋」四個字註冊商標，未來連文宣用這名字都要看交通部臉色。

「新北出錢超過70億，竟然連個邀請函都沒有！」陳偉杰說，淡江大橋經費200多億，新北市政府扛了約79億元，出錢比率高達3、4成，還有後續的沙崙路拓寬、公車接駁配套，全都是市府團隊在拚命。交通部現在搞得像是在辦自己的「私人派對」，怕侯友宜市長去搶鏡頭，就把辛苦工作的新北市府關在門外。

「交通黑暗期我們在忍，慶祝名額卻沒在地人的份？」陳偉杰說，淡江大橋動工至今，淡水、八里鄉親忍受了多年的交通黑暗期。結果交通部之前辦路跑、辦活動，竟然連優先報名權或保留名額都沒給在地人，甚至連新北市府都沒被邀請參與規畫。通車典禮也是如出一轍，這種「只准州官點燈，不許百姓分享」的傲慢，完全不把淡水、八里百姓放在眼裡。

淡水美景令人醉心，塞車卻是淡水人的痛，淡江大橋被視為翻轉淡水交通重要一步。本報資料照片
淡水美景令人醉心，塞車卻是淡水人的痛，淡江大橋被視為翻轉淡水交通重要一步。本報資料照片

淡水美景令人醉心，塞車卻是淡水人的痛，淡江大橋被視為翻轉淡水交通重要一步。本報資料照片
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淡水美景令人醉心，塞車卻是淡水人的痛，淡江大橋被視為翻轉淡水交通重要一步。本報資料照片
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陳世凱 江怡臻 淡江大橋

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