【即時短評】川習會觸及美台軍售 顯示美國外交維護自身利益為優先

美國總統川普明訪中，他預告與中國大陸國家主席習近平會面，將討論對台軍售議題。這顯示美國外交政策向來優先維護美國戰略利益，盟友感受不是他們在乎的事情，美國所思所念只有美國自身利益，不是對朋友的道義。

果真川普與習近平觸及對台軍售，先例一開，無論川普表達的是持續對台軍售，或者是與北京溝通軍售，都打破民進黨政府所謂美對台政策未變的政治宣傳說法，也再次證明，台灣是美中關係當中的一張牌，一個籌碼，不是什麼堅若磐石的關係。

觀察美中台三邊關係動態，美中三公報，台灣關係法，雷根六項保證，大抵如此。公報是兩國外交文件，台灣關係法是美國聯邦法律，六項保證只是政治承諾，沒有強制效果。華府與北京談判關係正常化，軍售議題是唯一沒有在建交前解決的爭議，為了拉攏中共，卡特總統告訴北京駐美聯絡處主任柴澤民，對台軍售是控制台灣的手段。當時國民黨當局並非像後來的政府，總是毫無保留地向美國靠攏，而是有自己判斷，美方才會把軍售當成控制台灣的政治手段。

美中關係正常化後，美國國會通過台灣關係法，明定美國有義務提供台灣防禦武器。卡特1980年落選前，延擱對台軍售，雷根總統1981年就任，雖然通過軍售案，仍拒絕提供台灣F-5G或F-16/J79，國務卿海格完成八一七公報談判，解決美台軍售爭議，美國承諾逐漸減少對台軍售。

華府的政治權謀環境下，雷根身旁的保守派勢力與海格拉扯，八一七公報簽定前，雷根透過美國在台協會台北辦事處處長李潔明，私下向蔣經國總統傳達六項保證，六項保證提到不與北京協商對台軍售，不當兩岸調人，不逼迫台北與北京展開談判。

2026年5月川習會，可能出現美國總統與大陸國家領導人對話時，觸及軍售議題，這與六項保證扞格。不過，美國總統的承諾與保證，從來不是鐵板一塊，1960年代甘迺迪總統生前曾為了解決北京入聯爭議，向台北蔣中正總統保證，美國將用否決權處理北京入聯，十年過去，尼克森總統卻否認甘迺迪的承諾。

美中八一七公報對台灣影響最大部分，是提到美國向台灣出售武器，在性能和數量上，不超過美中建交後，近幾年供應的水準（ its arms sales to Taiwan will not exceed, either in qualitative or in quantitative terms, the level of those supplied in recent years since the establishment of diplomatic relations between the United States and China）。這段文字的精神，到了1991年老布希總統宣布對台出售F-16A/B時，曾經遭質疑超過八一七公報範圍。

老布希出售F-16，台灣欣喜萬分，但老布希真愛台灣嗎？完全不是這回事，售台戰機更多是老布希為了挽救選情，老布希總統任內，為了提振美國經濟，白宮不斷干擾聯準會主席格林斯潘的貨幣供給政策，又施壓葛林斯潘放寬利率，賣戰機給台灣，是利用軍售在德州創造更多就業機會。老布希為了選情與台灣安全問題，雙方剛好有了平行利益。

F-16軍售案留下麻煩的後遺症，八一七公報以和平解決台灣問題為基礎，限制美國對台軍售，這時北京感到美方片面違反公報精神，被美方欺騙，導致三十年來兩岸間許多紛擾。

川普究竟如何與習近平提及對台軍售？還有待事態發展，軍售一旦放上雙方會議桌，先例一開，就不可能再拿下去，沒有人能夠預測會如何發展，美國解決對中關係諸多問題，這是首要利益，人們不該幻想美國會為了台灣損及自身利益，國際關係唯利是圖，不存在道義，美台軍售品項老早就超過八一七公報精神，如今川普可能超越六項保證的限制，也不必訝異，畢竟白宮為了確保美國利益，維護其行動便捷與自由，不顧政治方面的條條框框，對他們而言，毫無違和之處。