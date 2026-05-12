聶手聶腳換Logo！台電、中油董座遭告發圖利、背信

台電更換企業識別Logo，將書法名家「于右任」題字「台灣電力公司」改為蔡英文「御用設計師」聶永真設計新版logo，引發議論。國民黨台北市議員及議員擬參選人陳冠安今至台北地檢署告發台電董座曾文生、中油董座方振仁「近百萬換Logo案」涉嫌圖利、背信，痛批「聶手聶腳換Logo」，盼司法單位釐清人民心中的疑慮。

台北市議員楊植斗表示，今年是選舉年，法令禁止虧損的公司捐獻政治獻金，應優先將公司的錢坑補上，而非拿錢給政治人物換取政治利益，台電、中油身為國營企業，以低於1百萬的標案特別圖利給特別的廠商「永真急制設計工作室」也就是蔡英文御用設計師聶永真。

楊植斗直言，台電和中油「聶手聶腳」換Logo，所有更換都換成聶永真的形狀；中油跳出來說，後續花費非常龐大，決定暫停使用、製作，希望檢調調查此爭議有無背信、貪汙圖利罪嫌等，釐清人民心中的疑慮。

台北市議員參選人陳冠安送給台電與設計師聶永真16個字，「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，強調國營事業所花費的每一分錢，都是人民納稅血汗，更應接受最高標準的檢驗，台電今年第一季再度虧損43億元，累積虧損已高達3571億元，甚至台電今年的年度預算書，還有2166億的資金虧損需要向國內外公司借貸支應，質疑台電還有閒錢換Logo。

陳冠安指出，同樣委託聶永真設計Logo、花費98萬元的中油董事長方振仁坦言，全面更換企業識別系統與相關設備，費用將會非常高，虧損、資金不足的公司還要換Logo，今天告發就是要讓此事陽光透明，如果不是公眾持續監督，台電接下來可能會持續二包、三包，衍伸出更大的弊案。

台電11日表示，新的Logo會優先用在包括App、名片、刊物印刷品等，硬體設施如人孔蓋、車輛、招牌等則維持傳統Logo。中油斥資98萬元委託設計師聶永真標誌優化，中油董事長方振仁5月11日證實確有換Logo案，但考量公司正值虧損，加上後續更換招牌、制服等工程費用龐大，去年底決定暫緩實施。