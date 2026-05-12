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民團赴WHA行前記者會 朝野立委盼讓世界看見台灣公衛經驗

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
世台聯合基金會今天在立法院舉辦行前記者會，宣布將於世衛大會期間赴瑞士日內瓦舉辦國際論壇，串連護理與健康人力、病人倡議、AI醫療與國際民間組織合作。立法院赴世界衛生組織（WHO）代表團成員、三黨黨團代表也出席會議支持該活動，盼讓台灣公共衛生經驗能被世界看見。記者李成蔭／攝影
世台聯合基金會今天在立法院舉辦行前記者會，宣布將於世衛大會期間赴瑞士日內瓦舉辦國際論壇，串連護理與健康人力、病人倡議、AI醫療與國際民間組織合作。立法院赴世界衛生組織（WHO）代表團成員、三黨黨團代表也出席會議支持該活動，盼讓台灣公共衛生經驗能被世界看見。記者李成蔭／攝影

世界衛生大會（WHA）將開幕，世台聯合基金會邀眾多學者專家及立法院朝野黨團開WHA行前記者會，盼以民間力量讓世界看見台灣，朝野立委也都說，健康及人權不能因為政治因素被排除，台灣也應以行動主動走向世界，讓台灣公共衛生經驗被世界看見。

三班護病比入法延遲上路，引發跳票疑慮，今天是國際護師節，適逢5月WHA，世台聯合基金會在立法院舉辦行前記者會，宣布將於世衛大會期間赴瑞士日內瓦舉辦國際論壇，串連護理與健康人力、病人倡議、AI醫療與國際民間組織合作。立法院赴世界衛生組織（WHO）代表團成員、三黨黨團代表也出席會議支持該活動，盼讓台灣公共衛生經驗能被世界看見。

世台聯合基金會執行長陳啟耕表示，該會主要任務之一就是要讓世界看見台灣的好，今年再次與外交部及許多非政府組織（NGO）出發日內瓦，讓在海外的台灣人對外時呈現團結；這次赴WHA發聲，不只爭取國際能見度，也要把台灣醫療照護、全民健保等實務帶進國際討論。

民眾黨立法院黨團與會代表、立委陳昭姿表示，國際參與要有行動，國際上許多國會議員會支持台灣，不是因為政治，而是建立在台灣的專業能力及民主制度的正當性；病毒不會區分政治立場，若把有完整醫療體系、眾多防疫經驗的台灣排除，對世界公衛治理是一大損失。

國民黨立法院黨團與會代表、立委廖偉翔分析，台灣每年5月碰到的問題就是沒有收到邀請函，今年是第10年，但這10年間，台灣並沒有被世界遺忘，像疫情時「救命供應鏈」從沒缺席。健康人權是沒有國界的，台灣人的健康不能因政治被排除，而台灣的醫療實力也應推展出去。

民進黨立法院黨團與會代表、立委郭昱晴指出，這次也是呼籲賴清德總統「健康台灣」、「民主台灣走向世界」，健康不只是醫療問題，更是國家安全、社會韌性的一環；健康是基本人權，不應該被政治主導，尤其在中國持續打壓下，台灣更要主動走向世界。

台灣年輕病友協會也出席記者會，呼應病人倡議精神。世台聯合基金會全球衛生外交專案負責人、醫師姜冠宇表示，WHA期間的場外論壇、民間會議已成為全球健康倡議重要平台，台灣不能只是等待，更需透過民間建立國際信任，把台灣經驗轉化為世界能理解及合作的健康倡議。

世台聯合基金會今天在立法院舉辦行前記者會，宣布將於世衛大會期間赴瑞士日內瓦舉辦國際論壇，串連護理與健康人力、病人倡議、AI醫療與國際民間組織合作。立法院赴世界衛生組織（WHO）代表團成員、三黨黨團代表也出席會議支持該活動，盼讓台灣公共衛生經驗能被世界看見。記者李成蔭／攝影
世台聯合基金會今天在立法院舉辦行前記者會，宣布將於世衛大會期間赴瑞士日內瓦舉辦國際論壇，串連護理與健康人力、病人倡議、AI醫療與國際民間組織合作。立法院赴世界衛生組織（WHO）代表團成員、三黨黨團代表也出席會議支持該活動，盼讓台灣公共衛生經驗能被世界看見。記者李成蔭／攝影

WHA 日內瓦 瑞士 台灣 公衛 WHO

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