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川習會談軍售恐打破六項保證 外交部：中持續反對是站不住腳

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部。本報資料照片
外交部。本報資料照片

美國總統川普在訪問中國大陸前夕，再次提到會與中共領導人習近平討論對台軍售外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會表示，持續密切關注美中互動情形，透過台美良好溝通來保障台灣利益；川普上任以來持續重申對台支持，以具體行動落實美國對台灣長期且一貫的政策，包含去年宣布對台110億美元的軍售案；此外，他說，中國持續表達反對美國對台軍售是站不住腳。

蕭光偉表示，民主國家關切中方近年不斷升高對台灣以及周邊安全穩定的威脅，並支持台海和平穩定支持，都讓中方持續反對美國對台軍售；中國也透過各項對美雙邊會談持續表達這種不合理也站不住腳的立場，企圖混淆也顛倒是非。

蕭光偉指出，台灣作為防衛第一島鏈的最重要樞紐，以及推動全球經濟蓬勃發展的關鍵節點，他相信，只有持續強化自我防衛能力，才能守護和平繁榮；台灣會持續與美方強化合作，建立有效嚇阻力量，共同維護台海和平穩定，向世界展現「台灣堅定守護國家維持現狀」的決心和立場。

外界關切台灣議題恐成為川習會的談判籌碼，蕭光偉表示，美中高層互動關乎全球經貿、科技、軍事與安全，外交部長林佳龍昨日在立法院也有說明。林佳龍昨天表示，川普政府官員不論在公開場合或私下跟我方的溝通，都一再表達對台政策不會改變；林佳龍也說，中國大陸領導人習近平可能「糾纏」台灣議題，我方會密切關注、做危機預防。

蕭光偉說，外交部會持續密切關注美中互動情形，尤其是對於全球地緣政治和經濟情勢的影響；我方會與美方保持良好溝通，確保台美關係穩定深化，以及保障台灣利益；此外，外交部歡迎美國國務卿魯比歐近期兩度公開重申對台政策不變，以及強調對台海區域的和平穩定的重視。

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