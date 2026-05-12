綠委盼關中正紀念堂拆銅像 卓榮泰：打開民主大門是另一考量

民間團體呼籲關閉中正紀念堂堂體，行政院長卓榮泰今天表示，文化部過去取得部分進展，包括將儀隊移到牌樓底下，未來應該保存歷史記憶、推廣民主教育，希望把中正紀念堂轉型為民主教育園區，「關門是一個考量，如果打開一個民主大門，也許是另外一個考量。」

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委林宜瑾關切中正紀念堂轉型議題，她說民間團體三度舉辦「台灣不需要獨裁者紀念堂」行動，呼籲關閉中正紀念堂堂體、拆除前總統蔣中正銅像，並且將其轉型為民主空間，「如果短期內做不到，至少先停止在傷口上灑鹽，就是關閉中正紀念堂堂體的大門，截斷威權崇拜的軸線。」

林宜瑾詢問，行政院是否做得到關閉中正紀念堂堂體，卓榮泰答詢時表示，文化部長李遠持續進行交涉溝通，目前已經有取得部分進展，例如把儀隊移到牌樓底下，未來應該朝向保存歷史記憶、推廣民主教育，希望把中正紀念堂轉型為民主教育園區，「關門是一個考量，如果打開一個民主大門，也許是另外一個考量。」

不過，林宜瑾質疑，在打開民主大門的同時，沒有關閉崇拜威權的門，行政院這種說法說不過去。李遠聽聞後則說，過去大家進去中正紀念堂都是膜拜而非休息，文化部現在不僅舉辦活動，同時也在努力去除威權空間。