快訊

飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

美國丹麥密談曝光！格陵蘭擬增設3美軍基地 傳「列入美領土」

淡江大橋未開通就硬闖 24歲騎士「搶頭香」遭攔慘吞4張罰單

聽新聞
0:00 / 0:00

綠委盼關中正紀念堂拆銅像 卓榮泰：打開民主大門是另一考量

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中正紀念堂。圖／聯合報系資料照片
中正紀念堂。圖／聯合報系資料照片

民間團體呼籲關閉中正紀念堂堂體，行政院長卓榮泰今天表示，文化部過去取得部分進展，包括將儀隊移到牌樓底下，未來應該保存歷史記憶、推廣民主教育，希望把中正紀念堂轉型為民主教育園區，「關門是一個考量，如果打開一個民主大門，也許是另外一個考量。」

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委林宜瑾關切中正紀念堂轉型議題，她說民間團體三度舉辦「台灣不需要獨裁者紀念堂」行動，呼籲關閉中正紀念堂堂體、拆除前總統蔣中正銅像，並且將其轉型為民主空間，「如果短期內做不到，至少先停止在傷口上灑鹽，就是關閉中正紀念堂堂體的大門，截斷威權崇拜的軸線。」

林宜瑾詢問，行政院是否做得到關閉中正紀念堂堂體，卓榮泰答詢時表示，文化部長李遠持續進行交涉溝通，目前已經有取得部分進展，例如把儀隊移到牌樓底下，未來應該朝向保存歷史記憶、推廣民主教育，希望把中正紀念堂轉型為民主教育園區，「關門是一個考量，如果打開一個民主大門，也許是另外一個考量。」

不過，林宜瑾質疑，在打開民主大門的同時，沒有關閉崇拜威權的門，行政院這種說法說不過去。李遠聽聞後則說，過去大家進去中正紀念堂都是膜拜而非休息，文化部現在不僅舉辦活動，同時也在努力去除威權空間。

中正紀念堂 卓榮泰 林宜瑾

延伸閱讀

【重磅快評】綠營釋放「蔣介鼠」 護駕沈伯洋選市長？

軍購被砍4700億元 卓榮泰喊補救：要挽回人民信心、國際信賴

中正紀念堂也驚見老鼠 蔣萬安：全面清消...也與中央轄管場域一起努力

不認同公視董事會「政黨協商」 卓榮泰：這是雙重關卡

相關新聞

聶手聶腳換Logo！台電、中油董座遭告發圖利、背信

台電更換企業識別Logo，將書法名家「于右任」題字「台灣電力公司」改為蔡英文「御用設計師」聶永真設計新版logo，引發議論。國民黨台北市議員及議員擬參選人陳冠安今至台北地檢署告發台電董座曾文生、中油董座方振仁「近百萬換Logo案」涉嫌圖利、背信，痛批「聶手聶腳換Logo」，盼司法單位釐清人民心中的疑慮。

川習會談軍售恐打破六項保證 外交部：中持續反對是站不住腳

美國總統川普在訪問中國大陸前夕，再次提到會與中共領導人習近平討論對台軍售。外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會表示，持續密切關注美中互動情形，透過台美良好溝通來保障台灣利益；川普上任以來持續重申對台支持，以具體行動落實美國對台灣長期且一貫的政策，包含去年宣布對台110億美元的軍售案；此外，他說，中國持續表達反對美國對台軍售是站不住腳。

護理人員顧病患不會問是哪一黨 鄭麗文：三班護病比 綠政黨算計不尊重

立法院上周三讀「醫療法」修正案，將三班護病比正式入法。國民黨主席鄭麗文今天表示，「在台灣的護病比，真的是我們最大的羞恥」，在國民黨立委蘇清泉等人長期努力下，三班護病比終於順利入法，但這只是第一步，未來還需要更完善的制度保障。

聶永真設計爭議連環爆 莊瑞雄：立院素養不高少講話

知名設計師聶永真遭爆接連承攬多項公部門Logo與視覺設計案，引發外界質疑。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，國營事業標案皆依採購法進行，立法院真正該監督的是預算問題。他自嘲地說，「如果是莊瑞雄來設計，可能這9萬8大家也嫌貴」，涉及公共美學的部分，立院話就少講一點，因為素養本來就不是很高。

陳世凱為淡江大橋剪綵向國會請假 藍議員：人民不要擺拍部長

交通部今舉辦淡江大橋通車前的祈福儀式，卻漏邀新北市長等人出席，引發爭議。國民黨新北議員江怡臻說，交通部長陳世凱本應在立法院備詢，結果卻為了剪綵拍照而請假，「人民要的是做事的交通部長，不是只出現在鏡頭前擺拍的部長」。

【即時短評】川習會觸及美台軍售 顯示美國外交維護自身利益為優先

美國總統川普明訪中，他預告與中國大陸國家主席習近平會面，將討論對台軍售議題。這顯示美國外交政策向來優先維護美國戰略利益，盟友感受不是他們在乎的事情，美國所思所念只有美國自身利益，不是對朋友的道義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。