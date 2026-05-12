【重磅快評】NCC將成1人獨立機關？卓揆再創憲政首例

已掛上葉克膜的國家通訊傳播委員會（NCC）不僅沒補足委員，7月底更將唱空城。行政院長卓榮泰未依法提出名單，更無徵詢動作，外界揣測他將比照檢察總長模式指派代理主委；只是NCC已失去功能，過去兩年幾乎是主秘當家，無事可做的委員們最高月領26萬，卓榮泰到底安的是什麼心？

NCC成立以來爭議不斷，因掌握媒體換照、頻道更迭及通訊政策的權力，始終處於爭議暴風眼，其中以中天新聞台撤照最具爭議，引發社會對媒體監理標準是否一致的質疑；接著又爆發鏡電視申設與執照風波，傳出政商糾葛及疑似高層施壓等醜聞，負面印象疊加。

更惡劣的是，NCC輕易跨越言論自論紅線，擬推動納管網路平台的數位中介服務法，要求平台移除違法內容；由於各界反彈，認為可能淪為政府審查言論的工具，形同侵害言論自由，最終被行政院喊卡。

NCC未能發揮正常功能， 問題仍出在委員會組成，不僅獨立性受挑戰，委員提名與任命長期被質疑是分贓酬庸，以致藍白2024年通過NCC組織法修正案，刪除延任條款，並要求行政院按比例提名或回歸國會監督。

但這正是卓榮泰的最大罩門，總是提不出令人滿意的名單，以致不僅現任委員人數不足，下屆委員更可能掛零。根據NCC組織法規定，卓應在4月底前提名新任委員送立院審查。但時序已到5月，行政院文風未動。

卓榮泰去年11月曾提出NCC委員名單，但遭藍白黨團聯手否決，主要是被提名人被質疑親綠背景，行政院只想找「聽話的人」來執行政策，而非真正能超然獨立的專家，加上未事先溝通，名單未能順利闖關。

卓榮泰自此擺爛，未再徵詢，就如同他一度宣稱要重送中選會退票名單的心態一樣；如今NCC委員提名期限已過，看來就是跳票到底，加上近來賴清德都敢指派國會不接受的人選代理檢察總長，卓若指派代理主委，也只是有樣學學樣而已。

不同的是，賴清德指派代理檢察總長恐讓檢察體系失去中立，受政治操控，但第一線檢察官名義上還是獨立辦案；但卓榮泰若指派代理主委，可能出現極為荒唐的政治現況，根本是直接賜死NCC。

目前待退的三名NCC委員其實一直處於「無事可做」的狀態，因為NCC是合議制的獨立機關，決議須經委員會議通過才具法律效力；法定是七名委員，現任三人根本無法開會，只能召開體制外的「諮議會議」進行意見交換，從未做出具法律效力決議，實際貢獻度是零。

也因無事可做，才有委員有功夫和在野黨立委互槓，引發在野黨立委不滿，撂話封殺到底；不只如此，還有委員因打詐議題和基層檢察官隔空對嗆，怒嗆檢察官「只會在背後放話」，引發部會緊張。

會開不成，委員也無正事可辦，那NCC還剩下什麼？陳崇樹代理主委期間透過修改內規來應對困境，將部分原需經由委員會決議的權限下放或改由代理主委決行，以避免行政程序中斷，為 NCC「延壽」兩年。

NCC委員人數不足，卻還再維持運作，外界看來，可以說是成了迷走神經機關；卓榮泰不依法採共推模式提名委員，寸土不讓的結果就只剩指派代理主委一途。

只不過法律並沒有賦予行政院長指派NCC「新委員」的權力。卓榮泰若要硬派，屆時NCC可能會出現一名沒有委員資格的「代理主委」，成了賴政府內的唯一的「一人獨立機關」。卓榮泰真了不起，恐要再創另一憲政首例了。