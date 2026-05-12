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陳世凱淡江大橋祈福缺席立院質詢 卓榮泰：因公缺席由次長代打

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰列席備詢。圖／聯合報系資料照片
立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰列席備詢。圖／聯合報系資料照片

淡江大橋於今日將正式通車，同時也為立法院總質詢，交通部長陳世凱缺席總質詢，引發藍委質疑，不尊重立法院跟行政院長卓榮泰。卓榮泰表示，總質詢是每會期重要的議程，部會首長參加、出席總質詢，那是義務也是責任，但依法部長因公有必要的行程時，由次長代為答詢。

陳世凱今上午出席淡江大橋通車祈福典禮，缺席立法院總質詢，改由交通部次長陳彥伯代打。

國民黨立委林沛祥質詢，質疑陳世凱並未到場，是否對立法院，甚至是對卓榮泰的不尊重？卓揆表示，總質詢是每會期重要的議程，部會首長參加、出席總質詢，那是義務也是責任。今天或許是因為淡江大橋早上10時要進行祈福典禮，雖然在上周已經完成通車典禮，這也是地方的大事，依照程序都會向秘書長請假，他再三要求一定要跟立法院，向立法院長韓國瑜或是秘書長來做個表示說，因為某種公務而請假，徵求同意，請委員見諒。

林沛祥質疑，如果是地方大事，民進黨立委蘇巧慧、張宏陸等甚至是新北市的立委理應受到邀請，但卻從媒體那裡聽說，有發媒體通知，卻沒有邀請任何地方代表。

卓榮泰表示， 5月9日晚上舉行很大的典禮，有表演也有致詞。賴清德總統到場，他到場，新北市長侯友宜、副市長朱惕之也到場，很多委員到場。現場有幾萬人在現場，那是正式的通車典禮。今早是通車之前較簡單的祈福典禮。

卓榮泰表示，依法部長因公有必要的行程時，由次長代為答詢，也請次長一定要依照委員答詢的內容，依照政策說明。希望能給委員詳實的答案。如果有答復不周或者不完全的地方，事後容許再以書面的方式給委員答復。會請陳世凱再跟委員做必要溝通，希望委員能夠對今天陳世凱因公沒法出席的情況能夠見諒。

陳世凱 淡江大橋 卓榮泰

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