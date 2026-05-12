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轟陳世凱棄立院衝淡江大橋擺拍 洪孟楷：個人宣傳比國會重要？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
交通部長陳世凱。圖／聯合報資料照
交通部長陳世凱。圖／聯合報資料照

淡江大橋今即將正式通車，然而國民黨立委洪孟楷表示，通車前夕出現令人傻眼的狀況。昨天傍晚突然傳出，交通部今天上午還要再辦一場「祈福通車活動」。然而，新北市府沒有被通知、在地民代沒有被通知、地方里長也沒有被通知；唯一提前收到的，卻是媒體採訪通知。

洪孟楷表示，進一步了解後才知道，原來是安排交通部長陳世凱搭乘吉普車，在橋上進行媒體拍攝。這也讓人終於明白，當初面對機車族安全疑慮，面對他要求進行壓力測試與完善安全檢核時，為何交通部一再推託，甚至反問：「委員是希望通車延後嗎？」原來，不是不能延後；是不想影響今天上午陳世凱的擺拍行程。

洪孟楷表示，有時間安排儀式、有時間設計畫面、有時間提供媒體拍攝，卻沒有時間把機車道安全疑慮降到更低，這才是真正荒謬的地方。更離譜的是，今天是立法院總質詢、交通部門接受國會監督的重要時刻。身為全國交通主管機關首長，陳世凱卻不到立法院備詢，讓行政院長卓榮泰與交通部次長陳彥伯留在國會接受質詢，自己則跑來淡江大橋接受媒體拍攝。到底是國會監督重要，還是個人宣傳重要？

洪孟楷表示，人民期待的是安全通車、順暢通行，不是一次又一次的剪綵與擺拍。如果有時間辦這些儀式，不如早點把橋開放給民眾使用；如果真正在乎人民，就應該把每一分心力放在安全檢核與交通改善，而不是政治宣傳。

洪孟楷表示，安全，才是所有建設最基本的底線。沒有安全，再漂亮的畫面都毫無意義。身為在地中央民意代表，他要嚴正抗議這種不尊重地方、不尊重國會、只重宣傳的離譜行徑。

陳世凱 洪孟楷 淡江大橋

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