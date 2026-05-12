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影／川習恐邊談邊交易 藍批賴政府無實質備案只會樂觀宣傳

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
針對美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行的川習會，國民黨立院黨團書記長林沛祥（圖）要問賴政府，如果川席會後美中出現緩和的訊號，台灣要如何因應？記者杜建重／攝影
針對美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行的川習會，國民黨立院黨團書記長林沛祥（圖）要問賴政府，如果川席會後美中出現緩和的訊號，台灣要如何因應？記者杜建重／攝影

針對美國總統川普與中國國家主席習近平即將在本周舉行的川習會，國民黨立院黨團上午舉行記者會提出警訊，同時也要問賴政府的因應之策，賴政府準備好了沒有？

黨團書記長林沛祥表示，川習會不是一般的雙邊會談，這是牽動全球安全秩序、供應鏈重組、科技競爭、關稅政策，甚至是台海局勢的一個重大國際事件，美中之間未來最可能發生的不是全面翻桌，而是邊談邊交易，如果川席會後美中出現緩和的訊號，那台灣準備好了嗎？如果美國開始調整戰略節奏，甚至要求盟友降低區域風險，那台灣現在的兵力、軍購、民防、供應鏈安全有沒有同步調整的能力？還是我們現在所有的政策都是建立在政治口號上？

林沛祥指出，現在企業界最擔心的不是競爭，而是不確定性。過去賴總統曾經說，台美經濟正處於史上最密集最緊密的時刻，希望共同迎向台美經貿合作的黃金年代，但現在呢？我們看到的是護國神山群已陸續赴美投資，美國農產品開放壓力越來越大，軍售金額年年提高，在中美展開談判之前，賴政府到底有沒有提前幫台灣談判？還是台灣只是不斷的單向付出？

林沛祥說，今天民進黨政府最大的問題，就是在宣傳上永遠樂觀但準備不足，從能源政策、兩岸經貿、出口市場到產業韌性，我們看不到完整的風險備案，每天只看到帶風向、政治攻防跟意識形態治國，對於即將到來的國際險惡局勢，林沛祥呼籲執政黨應該少噴一點政治口水，多做一點實質準備。

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