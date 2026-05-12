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韓國瑜率團訪法 盼法國各界助台提升國際能見度

中央社／ 台北12日電

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問團，11日在駐法大使郝培芝陪同下，前往法國國際關係研究院（IFRI）交流。韓國瑜期盼法國各界三方面協助台灣提升國際能見度，包括多為台灣在國際舞台上發聲、多訪問台灣、以及法國大學來台設立分校。

立法院發布新聞稿指出，IFRI是歐洲最具影響力的智庫之一，長期關注國際安全與外交政策，並對台海局勢及安全有深入的研究與分析。

韓國瑜致詞感謝IFRI執行長赫克（Marc Hecker）接待。各黨立委隨後與在場學者專家，針對台灣國防安全、能源韌性、兩岸關係等議題交換意見，說明各自立場與看法。

發言立委均強調，各黨在作法或對若干政策優先性或許各有立場，但守護台灣民主、強化防衛能力及維護台海和平，是立法院不分黨派一致的目標。

韓國瑜表示，台灣面對諸多挑戰與威脅，若台海情勢發生變化，最難預測的，將是國際社會的支持力量。台灣在國際有越多朋友、越受到關注和重視，台灣將越安全。

韓國瑜說，他從政36年來，從一而終的心願就是避免台海戰事。他期盼法國各界由三面向協助台灣提升國際能見度。首先是法國作為聯合國安全理事會常任理事國之一，盼多為台灣在國際舞台發聲。其次，期待法國各界多訪問台灣，深化彼此關係。最後，盼望法國大學來台設立分校，運用既有資源將台灣打造為亞太地區重要教育樞紐，彼此互惠共榮。

之後，訪團受世界台商總會名譽總會長蔡國泰邀請，前往巴黎郊區廠房參訪，實地瞭解台商在當地營運情形、產業布局與海外經營實務經驗，並就相關發展現況交流。

參訪結束後，訪團受邀出席國策顧問黃行德歡迎午宴。

韓國瑜 郝培芝 法國

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