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川習會將談台灣議題 范雲：誰當總統都要遵守台灣關係法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院團幹事長莊瑞雄上午在立法院黨團回應時事。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院團幹事長莊瑞雄上午在立法院黨團回應時事。圖／聯合報系資料照片

川習會登場前夕，美國總統川普透露將與中國大陸國家主席習近平討論對台軍售，還說北京當局不會以武力奪取台灣。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄12日指出，美國對台政策穩定，並長期加大支持，雙方具堅定情誼，持續緊密合作致力於區域安全穩定，相信是台美之間的共識。

民進黨團今日舉行輿情記者會，對於台灣議題將成川習會討論事項。莊瑞雄指出，從美國國務院或美國官員的談話可知，一再表達對台灣立場的穩定支持，世界各國都能感受到，在台灣、整個西太平洋地區，確實是與美國有堅定情誼，美國長期也加大對台灣的支持。

莊瑞雄表示，台海和平穩定攸關國際利益，至關重要，川習會討論台灣議題非常合理，而美國有其既定政策，未來會持續關切後續狀況；當前台灣持續跟美方緊密合作，共同致力區域安全穩定，雙方是長期的夥伴，相信是台美之間的共識。

民進黨立院黨團書記長范雲指出，台美關係有「台灣關係法」作為支撐，無論誰當總統，都是跨黨派要共同遵守的法律基礎，此次也並非第一次舉辦川普會，每次各界都會有所討論，與其去擔心川普講什麼，不如一起關心被藍白刪除的軍購特別條例如何盡快補足，對台灣國防韌性、深化台美合作跟信任非常重要。

川習會 川習 范雲

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