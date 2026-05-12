江啟臣：三班護病比入法是初衷 不能只有冷冰冰法條

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天在臉書發文說，今天是護師節，他向全台灣每一位在第一線默默耕耘、守護國人健康的護理同仁，致上敬意與感謝；他說守護醫護尊嚴就是守護全民健康，上周立法院三讀通過醫療法修正案，三班護病比入法是初衷，但不能只有冷冰冰的法條。

江啟臣表示，上周立法院三讀通過醫療法修正案，正式將三班護病比入法，這是我們保障護師勞動尊嚴、跨向改革的重要一步。但他始終掛心，全國目前仍有近5000人的護理人力缺口，如果不從根本改善薪資與職場環境問題，單靠補貼只是治標不治本。

他說善待護師，就是善待我們自己。三班護病比入法是初衷，但不能只有冷冰冰的法條，他會持續督促政府拿出實質配套，建立一個有尊嚴、有溫度的執業環境。唯有讓護理同仁在職場上感到安心與被尊重，台灣的醫療品質才能提升和永續。