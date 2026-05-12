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影／綠告發謝國樑採購「鴨子船」涉圖利 市府反駁：公開招標、評審

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鴨子船採購案今天在議會引發討論。記者游明煌／攝影
鴨子船採購案今天在議會引發討論。記者游明煌／攝影

基隆市政府為推展觀光亮點採購水陸兩棲「鴨子船」，民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢署告發，指金額逾億元的採購案，程序完全顛倒，預算執行延宕，拆分成兩段發包，規避巨額採購流程，告發市長謝國樑圖利廠商。市府回應，所有採購程序都是公開招標、評審，沒有任何圖利。

鄭文婷說，謝市府112年9月前往日本橫濱、山梨縣考察兩家營運商，次年編列5000萬元進行採購2艘鴨子船預算，後來發現少編關稅3000萬、碼頭改善工程3000萬元等，導致預算擴增至1億多元，把標案刻意拆分，規避政府採購法的巨額採購規定。

鄭文婷表示，為何那麼巧合，謝市府到日本參訪的製造商就是這次得標廠商，也正好得標基隆市府的雙層觀光巴士採購案，凡此種種始終不見謝國樑出面澄清或說明，因此只能尋求司法救濟，希望司法機關能夠詳查本案始末，給市民朋友一個清楚的交代。

市府產發處長蔡馥嚀回應表示，所有採購程序都是公開招標、評審，沒有任何圖利的狀況，會依法配合相關司法調查，議會的監督可以理解，但沒有議員所指圖利，一切過程都公開、透明，廠商也符合相關資格。

鄭文婷也在今天議會提出臨時動議要求市長說清楚，但引發不同意見討論，有其他議員認為今天是施政報告，不贊成臨時變更。國民黨議員秦鉦說，既已提告就由司法解決，多說無益。國民黨議員鄭愷玲說，可以另行專案報告，不宜占用今天施政報告時間。

市府產發處長蔡馥嚀表示，所有採購程序都是公開招標、評審，沒有任何圖利的狀況記者游明煌／攝影
市府產發處長蔡馥嚀表示，所有採購程序都是公開招標、評審，沒有任何圖利的狀況記者游明煌／攝影

民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢署告發市長謝國樑圖利。記者游明煌／攝影
民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢署告發市長謝國樑圖利。記者游明煌／攝影

謝國樑 基隆 鄭文婷

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