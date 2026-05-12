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石崇良喊投賴總統落實「三班護病比」 王鴻薇：護理師人血饅頭換選票
立法院三讀通過「醫療法」修正案，「三班護病比」正式入法。外界憂跳票，衛福部長石崇良卻稱「怕跳票就再投給賴清德總統」。國民黨立委王鴻薇今說，石崇良逼護理人員投賴清德，三班護病比成綠營肉票，吃著護理師血汗下的人血饅頭來換選票。
王鴻薇說，立法院上周三讀通過「三班護病比」正式入法，保障護理人員權益，然而民進黨政府耍手段，雖然賴清德曾承諾「三班護病比」2年內入法，衛福部拍板延長2年緩衝期，預計民國117年5月1日才上路，確保賴清德任內不可能施行。
王鴻薇說，許多在野黨立委質詢衛福部，更質疑未來是否會跳票，沒想到石崇良「語出驚人」竟稱「如果怕跳票，就再投給總統，他就一定會落實」讓許多護理人員不能接受。
王鴻薇表示，「三班護病比」入法，本就是為了改善護理師過勞、高離職率等長年問題，同時也為了保障病人安全，透過法規強制醫院改善工作環境，涉及勞權與人民生命健康的重要法案。
王鴻薇批，拿著人民選票獲得權力的民進黨，公然把護理師權益當政治籌碼，把權益保障當肉票，吃著護理師血汗下的人血饅頭來換選票。
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