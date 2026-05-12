快訊

王乃伃爆是王瑞德女兒？身世謠言瘋傳 他二度澄清：此生只有二個孩子

精舍女會計遭虐死命案 王薀重判12年、藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

批交通部搞小動作 新北市府：通知2區長「不要參加」淡江大橋通車祈福

聽新聞
0:00 / 0:00

不認同公視董事會「政黨協商」 卓榮泰：這是雙重關卡

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院院會今繼續針對卓榮泰提出施政方針及施政報告質詢。圖／聯合報系資料照片
立法院院會今繼續針對卓榮泰提出施政方針及施政報告質詢。圖／聯合報系資料照片

立法院日前審查115年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案，公視董事長胡元輝遭國民黨立委羅智強以「已是前董事長」為由要求離場。民進黨立委吳沛憶今上午質詢時批，不該用政黨協商決定董事會。行政院長卓榮泰也說，若在推薦名單前再採政黨比例是雙重關卡，不利中立性。

立法院院會今繼續針對卓榮泰提出施政方針及施政報告質詢。吳沛憶質詢時先提及日前衛福部長石崇良稱「三班護病比」入法無法立即實施，備詢時還稱，2028再投總統賴清德就不會跳票。吳說，相信賴清德總統本人一定不會說這樣的話，既然重視護病比就努力達成，再加上石部長這個絕對是失言，要拜託院長，希望行政院的閣員在立院備詢時，可以有耐心來說明政策。

卓榮泰對此並未有回應，僅是邊聽邊點頭。

隨後，吳沛憶再提，上周教育及文化委員會，國民黨立委把胡元輝趕出場，公視董事會目前難產，國民黨卻一再踐踏公視，甚至要求董事會要用政黨協商產生，將會影響獨立性，簡直是把政治手伸進媒體。

卓榮泰則說，公視本來就是一個獨立的文化機構，必須維護其獨立性。現行制度設了政黨推薦的審查委員，這個已經是立院行使同意權的一道關卡，現在又要在推薦名單前，要採行政黨比例或推薦，就是雙重關卡，並不利於中立性，希望國民黨團能盡速再推薦8名審查委員，讓程序正當進行。

卓榮泰還說，公視法規定審查委員會通過後，即請行政院長聘任之。但還沒完成前，整個行政業務要有人主持，因此依照財團法人法，胡元輝現任董事長必須恪遵他的業務。

卓榮泰 吳沛憶 胡元輝 石崇良 羅智強 公視 三班護病比

延伸閱讀

獨立機關大出缺…政府未補提名 大法官、NCC與中選會無法正常運作

【重磅快評】讓政次管選務及檢察官 卓榮泰拚命埋雷？

三班護病比入法 石崇良稱「怕跳票就再投賴」挨批

總統府指派代理檢察總長引質疑 法務部：過往有前例

相關新聞

翁履中示警：川普不一定反台 但也非把台放在不可交易的位置

川習會登場前夕，美國總統川普透露將與中國大陸國家主席習近平討論對台軍售議題，還說自己認為北京當局不會以武力奪取台灣。旅美學者翁履中分析，值得台灣高度警覺，不是因為川普一定會「賣台」，而是川普不希望成「失去台灣」的總統，也不想讓台灣問題破壞他與中國談判貿易的空間，川普不一定反台，但也不是把台灣放在不可交易的位置上。

【專家之眼】「舔共｣、「跪美｣ 真是台灣的唯二選項？

賴總統及其團隊費盡心思，避開中共打壓順利出訪史瓦帝尼完成國是訪問，成為媒體輿論報導焦點，看在民眾尤其農民心裡更是百感交集，不禁想問曾經許諾要讓農民過上好日子的賴政府，是否同樣用心去面對ART談判，做好幫助台灣農民應對美國廉價進口衝擊以及為民眾的食安做好嚴格把關的決心和承諾？

華府直擊／美方對軍購預算不滿 朝野觀望川習會再攤牌

我國立法院日前三讀通過軍購特別條例，預算規模達7800億美元，不過美方顯然不滿意，美國政府官員5月10日於川習會背景說明時主動表示，希望原本提案的項目能夠通過撥款，甚至挑明對通過的預算感到失望。川習會在即，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的會面全球矚目，涉及美中台三方連動，在此之前，台灣對美軍購案在國會三讀通過，美方不滿金額，中方未作聲，餘波盪漾，中美會談台灣議題將正式「上桌」。

鄭習會、川習會開啟機會之窗 賴清德都不「會」？

美中領導人「川習會」本周登場。台灣屏息以待。 今天川普在白宮被問美國是否該繼續軍售台灣，他的回答饒富趣味，「他（習近平）一直是個非常紳士的人。我覺得他是一位了不起的人（and I have had a great gentleman，I find him to be an amazing，an amazing man）」，川普用「紳士」形容習近平。

轟陳世凱棄立院衝淡江大橋擺拍 洪孟楷：個人宣傳比國會重要？

淡江大橋今即將正式通車，然而國民黨立委洪孟楷表示，通車前夕出現令人傻眼的狀況。昨天傍晚突然傳出，交通部今天上午還要再辦一場「祈福通車活動」。然而，新北市府沒有被通知、在地民代沒有被通知、地方里長也沒有被通知；唯一提前收到的，卻是媒體採訪通知。

影／川習恐邊談邊交易 藍批賴政府無實質備案只會樂觀宣傳

針對美國總統川普與中國國家主席習近平即將在本周舉行的川習會，國民黨立院黨團上午舉行記者會提出警訊，同時也要問賴政府的因應之策，賴政府準備好了沒有？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。