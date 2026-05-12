不認同公視董事會「政黨協商」 卓榮泰：這是雙重關卡

立法院日前審查115年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案，公視董事長胡元輝遭國民黨立委羅智強以「已是前董事長」為由要求離場。民進黨立委吳沛憶今上午質詢時批，不該用政黨協商決定董事會。行政院長卓榮泰也說，若在推薦名單前再採政黨比例是雙重關卡，不利中立性。

立法院院會今繼續針對卓榮泰提出施政方針及施政報告質詢。吳沛憶質詢時先提及日前衛福部長石崇良稱「三班護病比」入法無法立即實施，備詢時還稱，2028再投總統賴清德就不會跳票。吳說，相信賴清德總統本人一定不會說這樣的話，既然重視護病比就努力達成，再加上石部長這個絕對是失言，要拜託院長，希望行政院的閣員在立院備詢時，可以有耐心來說明政策。

卓榮泰對此並未有回應，僅是邊聽邊點頭。

隨後，吳沛憶再提，上周教育及文化委員會，國民黨立委把胡元輝趕出場，公視董事會目前難產，國民黨卻一再踐踏公視，甚至要求董事會要用政黨協商產生，將會影響獨立性，簡直是把政治手伸進媒體。

卓榮泰則說，公視本來就是一個獨立的文化機構，必須維護其獨立性。現行制度設了政黨推薦的審查委員，這個已經是立院行使同意權的一道關卡，現在又要在推薦名單前，要採行政黨比例或推薦，就是雙重關卡，並不利於中立性，希望國民黨團能盡速再推薦8名審查委員，讓程序正當進行。

卓榮泰還說，公視法規定審查委員會通過後，即請行政院長聘任之。但還沒完成前，整個行政業務要有人主持，因此依照財團法人法，胡元輝現任董事長必須恪遵他的業務。