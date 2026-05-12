公益捐贈遭扭曲成「政治金主」資深媒體人籲勿以口水消耗社會善意

針對近日外界將愛爾麗集團相關事件，延伸連結至民進黨秘書長、前內政部長徐國勇與企業公益捐贈互動，並以「政治金主」等字眼對外批判，資深媒體人韋安在臉書發文指出，相關說法已逐漸偏離事件本質，甚至將多年投入警消與公共安全的公益捐贈，簡化為政治利益交換，恐對社會善意造成不必要傷害。

韋安表示，社會對愛爾麗事件要求司法徹查、企業負責與保障受害者權益，皆屬合理，但若進一步將徐國勇與企業界多年來的公益合作，直接定性為「金主關係」，的確有失公允。

韋安指出，徐國勇擔任內政部長期間，長期關注基層警消設備不足問題。過去赴中部山區視察救災工作時，曾有基層人員反映勘災與救災車輛不足，因此徐國勇透過長年參與的獅子會系統協助勸募，在其四年多任內，共募集超過二十部勘災與救災車輛，捐贈至各地警消單位使用，相關設備皆進入第一線公部門體系，流向清楚，並非私人用途。

韋安也提到，愛爾麗集團董事長常如山投入公益已逾十年，歷來捐贈內容涵蓋救護車、勘災車、防疫物資、搜救設備、復康巴士，以及消防與警政裝備等，多數直接提供公共安全單位使用，且不分藍綠執政縣市。

其中，2019年台鐵嘉義站警員李承翰執勤殉職事件發生後，基層警察對非致命性執法裝備需求大增，但因正式採購受限於預算與程序，短期內難以全面到位。常如山當時捐出300萬元，協助購置約250把電擊槍，優先提供鐵路警察等第一線單位使用，以補足執勤安全需求。

此外，疫情期間也曾捐贈防護衣、護目鏡、防疫設備、救護車與災情勘查車等物資，由內政部轉贈相關單位。愛爾麗集團多年來累積捐贈全台各縣市消防局及醫療院所救護車已超過六十輛，累積金額逾億元。最近一次則為2025年12月捐贈台中市政府消防局一輛高規格救護車。

韋安認為，外界若要檢視捐贈程序是否公開透明、設備是否真正投入第一線使用，社會自可監督與檢驗；但若將所有公益捐贈一概貼上「政治金主」標籤，反而容易模糊真正應被討論的核心問題。

他強調，真正應該被檢驗的，是這些設備是否進入公部門、是否投入第一線執勤與救災、是否對公共安全產生實質幫助，而非讓情緒與政治標籤凌駕於事實之上。