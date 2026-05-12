【專家之眼】「舔共｣、「跪美｣ 真是台灣的唯二選項？

賴總統及其團隊費盡心思，避開中共打壓順利出訪史瓦帝尼完成國是訪問，成為媒體輿論報導焦點，看在民眾尤其農民心裡更是百感交集，不禁想問曾經許諾要讓農民過上好日子的賴政府，是否同樣用心去面對ART談判，做好幫助台灣農民應對美國廉價進口衝擊以及為民眾的食安做好嚴格把關的決心和承諾？

近日在國內引爆民眾怒火的「發芽馬鈴薯」和「美國花生零關稅叩關」爭議事件，前者涉及食安與國民健康，後者關乎產業與農民生計，終於撕開了台美「對等」貿易協定（ART）和「農民是心頭肉」的假象，後續還有許多損及國內傳統產業和食安的未爆彈等著被挖出，對台灣弱勢產業的傷害絕對不容小覷。

回想當時行政院團隊興高采烈舉起奶茶乾杯，慶祝ART談判團隊「有為有守」的場景，此種把美國利益當成台灣利益的荒謬做法，正是古詩「暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州」的今日寫照，同樣對外屈膝投降，對內殘酷迫害講真話的愛國人士；今日我們若無法從歷史吸取教訓，繼續容忍這種「無能」，「厚顏」的施政風格持續下去，那麼南宋終至亡國的悲劇還是會在台灣重演。

由於台灣對美政經的高度依賴，ART協定內容美方明顯占上風，並不令人感到意外，民眾在意的是政府對遭到影響的產業，事先是否做好完整的產業衝擊評估及應對方案，並與相關業者作充分溝通，讓他們能夠安心；但是農民卻一直被蒙在鼓裡。

且政府事先並未備妥應對方案，甚至掩蓋事實與滿嘴謊言，讓農民無法提早調整生產方向，務農成為高度風險產業，賴總統卻企圖使用抗中老招來為談判大幅退讓卸責，農民普遍對政府失去信心，常謂「善為國者，順民之意」，「民心向背決定政權存亡」，賴政府一連串失民心的施政和操作，將付出慘動代價！

這些年台灣族群撕裂更趨嚴重，對不同認同人士仇恨值不斷升高，透過情緒語言挑動族群對立，國內政壇更興起貼標籤戲碼，對於主張與中國大陸緩和人士貼上「舔共」標籤，大加撻伐；那些以美國馬首是瞻甘為馬前卒的人士則被貼上「舔美」標籤，互潑髒水，大行政治獵巫。

對於在中美政治、經濟均無個人利益圖謀的多數民眾，並不想在美中兩大國博弈中選邊站，既不是誰的「馬前卒」，也不是誰的「囊中物」，只想挺直腰桿，選擇作為等邊三角形的一邊，以「共榮」、「共好」來應對區域和兩岸的複雜爭端，並將精力放在應對極端氣候、糧食供需風險、綠色能源短缺、國家資金運用嚴重偏頗、傳統產業轉型升級障障、台灣經濟「荷蘭病」，以及遏止所得分配惡化等課題。

如此，才有可能進一步增強高科技研發創新，營造下一個護台神山，實質提升台灣的「經濟韌性」，而不是靠甩鍋，激化兩岸人民仇恨來維繫政權，繼續吃香喝辣。台灣民眾可以有別於「舔共」或「跪美」的唯二選擇，走出一條無須依附任何大國的生存大道！