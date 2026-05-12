未收世界衛生大會邀請 石崇良赴日內瓦辦論壇

世界衛生大會（ＷＨＡ）十八日登場，衛福部長石崇良與外交部長林佳龍昨天舉行記者會，石崇良表示，雖然台灣至今尚未收到正式邀請函，但面對人口老化、新型傳染病等全球挑戰，台灣不應缺席且更要積極參與，因此他將率團赴日內瓦舉辦四場論壇，呈現Taiwan can help的重要角色。林佳龍是否隨團赴日內瓦？林說，有在規畫中，確定後再向外界報告。

石崇良表示，台灣今年在ＷＨＡ大會期間將舉辦四場重要專業論壇，與世界各國交流。由於ＷＨＡ提及的Ｃ肝根除目標為二○三○年，但台灣在二○二五年就達標，因此會與他國分享經驗。石崇良也說，癌症是目前慢性病中不斷成長上升的全球新挑戰，這幾年台灣透過強化篩檢、導入精準檢測醫療、設置可穩定基金預算來支持癌症新藥使用，藉此加速治療等相關措施，也都會在癌症防治專業論壇分享。

林佳龍指出，台灣沒有獲邀參與ＷＨＡ，不只台灣損失，世界的損失更大，雖然台灣沒有加入世界衛生組織（ＷＨＯ），但仍持續貢獻；中國綜合國力變強，在外交攻防上投入更多資源，對我國是更大的壓力，但台灣透過總合外交、榮邦計畫，一直都走得出去，「路是能走出來的」。

大陸外交部、國台辦昨天表示，大陸方面不同意台灣地區參加世衛大會，國台辦稱，這是「以衛謀獨」的失敗，再次證明國際社會堅持一個中國原則的格局不可撼動；民進黨當局不承認「九二共識」，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在。國台辦發言人陳斌華表示，這一局面完全是民進黨當局造成的。