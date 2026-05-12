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訪美2周 鄭麗文：向美傳達和平信心
國民黨主席鄭麗文六月初將訪問美國，預計到訪東、西岸，與美方政界、智庫與僑界團體交流，希望此行向美方傳達對於和平的信心，以及東亞可以為和平繁榮做出重大貢獻的提案，這也合乎美國及所有區域國家的利益。鄭麗文表示，降低敵意、避免戰爭、創造和平、締造繁榮，是她這次到美國最重要的主軸訊息。
鄭麗文昨與媒體茶敘時指出，規畫六月初將展開為期兩周的訪美之旅。雖然東、西岸都有很多邀約和訪問，但將盡量壓縮，希望不要超過兩周。
西岸預計造訪舊金山、洛杉磯，東岸則會到波士頓、紐約及華府。鄭麗文說，還在積極聯繫是否到德州，這次行程非常多元豐富。
據了解，除了僑界行程，鄭麗文在紐約將受邀到哥倫比亞大學演講；麻省理工學院史隆管理學院教授黃亞生於日前拜會時，邀請鄭參訪並與學者閉門會議；另也會到哈佛大學交流。
對於鄭麗文可望在六月訪美，外交部長林佳龍昨在立院表示，「我們樂見政黨外交」，但應以台美政府之間的管道為主，政黨外交為輔助。
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