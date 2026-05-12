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陽光行動／不邁向碳中和 企業憂被踢出國際供應鏈
台灣今年開始徵收碳費，但與之搭配的「碳權機制」始終跟不上腳步。專家表示，在全球科技大廠都響應「淨零碳排」的此刻，若企業不積極邁向「碳中和」，更有可能遇到的問題是，被客戶踢出供應鏈、恐將再也拿不到訂單。
所謂「碳費」，主要是政府為了遏阻企業大量排放二氧化碳所祭出「棍子」。如果企業不降低排放量，政府就可徵收碳費，當企業不願意繳高昂碳費時，自然就會更新製程、更換設備等，來降低二氧化碳排放量。
「碳權」指的是經過政府認證、允許企業排放溫室氣體的權利，這種權利可以用於抵銷碳費、碳排放量，如果企業用不完，也可以拿到市場上交易。
「碳匯」則是指吸收並儲存二氧化碳的天然倉庫，森林、海洋、土壤都有吸收二氧化碳的功能，這也是為什麼許多企業會積極「種樹」，為的就是希望能為自己積存多一點碳匯，藉此來抵銷自家企業的二氧化碳量。
簡單來說，當企業二氧化碳排碳量下降有限時，可透過碳權、碳匯，抵減自家碳排量。
但為何更多企業現階段在意的是碳權？企業表示，主要是因歐美大客戶重視「淨零碳排」，包含蘋果、谷歌、微軟早就對外公布碳中和計畫，希望有一天排放出的二氧化碳、和手中碳權相抵後，讓碳排量降至「零」。歐美大廠也同步要求供應鏈落實減碳計畫，否則就會剔除該供應商。
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