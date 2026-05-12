陽光行動／供需失衡 碳權定價交易1年半僅成交5筆

今年五月底，排碳大戶要繳交碳費了，但可拿來抵換碳費的碳權卻少之又少。國內碳權交易平台開張至今一年半，定價交易僅成交五筆、總量六十九公噸，市場幾乎處於停滯狀態，企業現階段為何不埋單？核心原因在於目前碳費定價偏低，企業缺乏購買高價碳權的經濟誘因，加上市場供給嚴重不足，以及制度剛起步且欠缺完整性。企業並非沒需求，而是需求尚未被價格與制度機制有效啟動。

目前被徵收碳費的企業，雖然可透過「繳錢了事」來符合法規，但這僅僅是落實了「汙染者付費」的強制手段，對實質減碳目標的幫助十分有限。若要真正對齊淨零碳排的終極目標，必須建立健全的碳權抵換機制，才能導引企業從被動繳費轉為主動減碳，使市場運作與環境願景接軌。

碳交所賣碳權 供給數量有限

從制度設計來看，ＫＰＭＧ安侯永續顧問公司董事林泉興指出，目前台灣碳市場主要有三種碳權來源，包括「先期減量」、「抵換專案」與「自願減量機制」。其中，能在碳交所公開交易的，目前抵換專案所產生的碳權，供給相當有限；先期減量雖有約六一○○萬噸規模，卻只能透過協議交易，無法進入平台交易。

至於自願減量機制，由於制度上路時間不長，雖已有四十件註冊，但還沒有合法的減量額度出現，短期內企業無法從自願減量機制中取得可交易的產品。換言之，即使企業有購買需求，市場上可取得的商品仍然稀缺。

相比碳權高價 繳碳費更划算

目前台灣碳費標準為每噸三○○元，凸顯碳交所價格偏高的碳權產品，不適合拿來抵換碳費。現行制度下，若企業提出自主減碳計畫，碳費費率可降至每噸五十至一○○元，高碳洩漏產業甚至還有額外折扣，而國內碳權價格卻落在每噸三○○○至四○○○元，形成明顯落差。成本考量下，多數企業傾向繳納碳費，市場自然難活絡。

導入總量管制 完善市場機制

另一個影響交易量的重要因素，是市場呈現「場外化」現象。由於碳交所並非唯一交易管道，部分企業會直接向專案開發商購買碳權，或透過海外市場取得額度，用於海外據點抵換或ＥＳＧ報告書揭露。這使得實際存在的交易未必反映在國內平台上，也讓碳交所成交量偏低。

不具名企業也表示，「碳平台上面交易價格大約是在三○○○至四○○○元，但很多人是私下交易，Ａ公司知道Ｂ公司有需求，Ａ就會直接打電話給Ｂ，一下子就成交了。」甚至有些企業要買碳權，市場上只要風聲一出來，有需要的企業就會蜂擁而上，「聽到的成交價，有時甚至是四○○○元到五○○○元，一開賣就被買走了。」很多企業捧著錢要買碳權，卻都買不到。

整體而言，台灣碳市場目前呈現「有需求，但未被啟動」狀態。林泉興指出，關鍵仍在於碳費價格偏低，尚未形成足夠壓力；一旦未來碳費逐步調升，企業減碳成本明顯增加，購買碳權的誘因才可能浮現。還有一項重要的排碳負擔制度尚未導入，林泉興指出，環境部預計於二○二七至二○二八年導入總量管制與排放交易制度，所謂總量管制，是設定全國排放上限，並核配企業排放額度；若企業排放超出配額，須購買排放權補足，反之則可出售剩餘額度。此機制將直接創造市場供需，提升交易活絡程度。

在碳費與總量管制雙軌並行下，市場機制才有機會逐步完整，林泉興評估，約至二○三○年，台灣碳市場才可能進入較成熟階段。