聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／碳權供給不足 小地主也想種樹換碳匯

聯合報／ 記者馬瑞璿／專題報導
台灣有不少小地主、自然人都考慮過，可不可以種樹換得碳匯。圖／聯合報系資料照片
台灣有不少小地主、自然人都考慮過，可不可以種樹換得碳匯。圖／聯合報系資料照片

台灣碳權供給量目前仍然不足，有待進步，專家認為，主要原因有二，一個是碳權審核速度不夠快，另外一個原因，則在於碳權供給來源量不足。

首先，台灣在碳權的核發、審核上主要都由環境部主導，由單一部門管理較為便利，但在整體審核流程也稍嫌過慢。

反觀鄰近的日本，中興大學森林學系特聘教授柳婉郁指出，「日本曾經也是由環境省來主導，但剛開始的前幾年，較難有自然碳匯碳權產生。後來環境省決定將不同部分的碳權交給不同部會來做專業審。」結果，日本各部會分工審核碳權後，「資訊不對稱降低，碳權大幅增加，審核速度也快很多。」柳婉郁說，供給量成長，企業更願意在境內購買本地碳權，企業減碳資金也順勢留在國內。

除了碳權審核速度，澳洲、紐西蘭、英國、日本、美國等國家，也鼓勵小地主、小林農加入減碳行列，也就是說，如果小地主有一片森林，除了用來種樹，沒有做其他用途，是可以向政府申請碳匯的。

台灣有不少小地主、自然人都考慮過，可不可以用自己的地來換得碳匯。胡姓小地主就表示，自己手上有一片父親留下來的地，「我在新北市金山有一塊一百多坪的地，那是父親以前跟軍中朋友合作買下來的地，每一家分到的地加起來總共有七百多坪。」他說，只知道以前這片地都拿來種竹子，但這麼久過去了，這片地也都荒廢了，聽說政府現在在推行森林碳匯，他也很好奇自己能否參與其中。

但在台灣，自然人、也就是個人，必須要跟合作社、產銷班、甚至是跟農會合作，才能向政府申請碳匯。

ＫＰＭＧ安侯永續發展顧問公司董事林泉興說，種樹需要很長一段時間，「一塊地，可種什麼樹種、可種多少棵、吸附碳量有多少」，都必須有完整的方法學、可追蹤度、獨立第三方驗證機制才可行，「以前在國外，就曾經發生過碳權品質問題、甚至引起漂綠疑慮。」正因如此，國內對於自然人申請碳權的做法相對保留。

不過，柳婉郁則持不同意見，「台灣過去很多小小林地、農地都放在山上，但如果能因碳權議題引起討論，反而可喚起大眾重視森林。」尤其，森林荒廢並不是好事，「不僅碳匯降低，也可能因為疏於管理而引起森林火災」。

換言之，這些小小林地積少成多，也有機會大大增加碳匯，若能成功將碳匯轉為碳權，不僅可讓小農獲得額外報酬，台灣碳權供給量也有望增加，滿足企業需求。

碳權 環境部 減碳

延伸閱讀

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

不斷學習 創造價值 國立嘉義大學校友曾穎榆的農場管理實戰筆記

學生也要會算碳排 高雄100校實作碳盤查培養淨零人才

威剛攜手巴拉圭Atenil S.A. 啟動100公頃造林、復林計畫

相關新聞

陽光行動／碳費開徵… 碳權配套牛步 企業競爭力隱憂

今年五月，台灣首度開徵碳費。只不過，碳費上路後，卻更加凸顯了台灣的碳權稀缺問題，比起繳交碳費，業界更擔心，台灣碳費、碳權配套措施還在起步階段，若政府不加快腳步，那麼，五年之後，也就是二○三○年時，企業將面臨嚴重的國際競爭力問題。

訪美2周 鄭麗文：向美傳達和平信心

國民黨主席鄭麗文六月初將訪問美國，預計到訪東、西岸，與美方政界、智庫與僑界團體交流，希望此行向美方傳達對於和平的信心，以及東亞可以為和平繁榮做出重大貢獻的提案，這也合乎美國及所有區域國家的利益。鄭麗文表示，降低敵意、避免戰爭、創造和平、締造繁榮，是她這次到美國最重要的主軸訊息。

未收世界衛生大會邀請 石崇良赴日內瓦辦論壇

世界衛生大會（ＷＨＡ）十八日登場，衛福部長石崇良與外交部長林佳龍昨天舉行記者會，石崇良表示，雖然台灣至今尚未收到正式邀請函，但面對人口老化、新型傳染病等全球挑戰，台灣不應缺席且更要積極參與，因此他將率團赴日內瓦舉辦四場論壇，呈現Taiwan can help的重要角色。林佳龍是否隨團赴日內瓦？林說，有在規畫中，確定後再向外界報告。

陽光行動／碳權供給不足 小地主也想種樹換碳匯

台灣碳權供給量目前仍然不足，有待進步，專家認為，主要原因有二，一個是碳權審核速度不夠快，另外一個原因，則在於碳權供給來源量不足。

陽光行動／供需失衡 碳權定價交易1年半僅成交5筆

今年五月底，排碳大戶要繳交碳費了，但可拿來抵換碳費的碳權卻少之又少。國內碳權交易平台開張至今一年半，定價交易僅成交五筆、總量六十九公噸，市場幾乎處於停滯狀態，企業現階段為何不埋單？核心原因在於目前碳費定價偏低，企業缺乏購買高價碳權的經濟誘因，加上市場供給嚴重不足，以及制度剛起步且欠缺完整性。企業並非沒需求，而是需求尚未被價格與制度機制有效啟動。

陽光行動／不邁向碳中和 企業憂被踢出國際供應鏈

台灣今年開始徵收碳費，但與之搭配的「碳權機制」始終跟不上腳步。專家表示，在全球科技大廠都響應「淨零碳排」的此刻，若企業不積極邁向「碳中和」，更有可能遇到的問題是，被客戶踢出供應鏈、恐將再也拿不到訂單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。