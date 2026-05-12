陽光行動／碳權供給不足 小地主也想種樹換碳匯

台灣碳權供給量目前仍然不足，有待進步，專家認為，主要原因有二，一個是碳權審核速度不夠快，另外一個原因，則在於碳權供給來源量不足。

首先，台灣在碳權的核發、審核上主要都由環境部主導，由單一部門管理較為便利，但在整體審核流程也稍嫌過慢。

反觀鄰近的日本，中興大學森林學系特聘教授柳婉郁指出，「日本曾經也是由環境省來主導，但剛開始的前幾年，較難有自然碳匯碳權產生。後來環境省決定將不同部分的碳權交給不同部會來做專業審。」結果，日本各部會分工審核碳權後，「資訊不對稱降低，碳權大幅增加，審核速度也快很多。」柳婉郁說，供給量成長，企業更願意在境內購買本地碳權，企業減碳資金也順勢留在國內。

除了碳權審核速度，澳洲、紐西蘭、英國、日本、美國等國家，也鼓勵小地主、小林農加入減碳行列，也就是說，如果小地主有一片森林，除了用來種樹，沒有做其他用途，是可以向政府申請碳匯的。

台灣有不少小地主、自然人都考慮過，可不可以用自己的地來換得碳匯。胡姓小地主就表示，自己手上有一片父親留下來的地，「我在新北市金山有一塊一百多坪的地，那是父親以前跟軍中朋友合作買下來的地，每一家分到的地加起來總共有七百多坪。」他說，只知道以前這片地都拿來種竹子，但這麼久過去了，這片地也都荒廢了，聽說政府現在在推行森林碳匯，他也很好奇自己能否參與其中。

但在台灣，自然人、也就是個人，必須要跟合作社、產銷班、甚至是跟農會合作，才能向政府申請碳匯。

ＫＰＭＧ安侯永續發展顧問公司董事林泉興說，種樹需要很長一段時間，「一塊地，可種什麼樹種、可種多少棵、吸附碳量有多少」，都必須有完整的方法學、可追蹤度、獨立第三方驗證機制才可行，「以前在國外，就曾經發生過碳權品質問題、甚至引起漂綠疑慮。」正因如此，國內對於自然人申請碳權的做法相對保留。

不過，柳婉郁則持不同意見，「台灣過去很多小小林地、農地都放在山上，但如果能因碳權議題引起討論，反而可喚起大眾重視森林。」尤其，森林荒廢並不是好事，「不僅碳匯降低，也可能因為疏於管理而引起森林火災」。

換言之，這些小小林地積少成多，也有機會大大增加碳匯，若能成功將碳匯轉為碳權，不僅可讓小農獲得額外報酬，台灣碳權供給量也有望增加，滿足企業需求。