談台美關係 外交部次長陳明祺：不擔心美國會放棄台灣

外交部今天表示，外交部政務次長陳明祺於今年3月20日接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪。該篇報導以美中高層峰會為背景，聚焦台灣議題在美中關係間的重要性。針對台美關係，陳明祺表示，台灣並不擔心美國會放棄台灣，並指出台美夥伴關係具有互利基礎；他強調，「美國可以信賴我們，就像我們可以信賴美國一樣」。台灣相信美國對台灣的承諾，是台灣可靠的夥伴。

外交部指出，CBS News繼於3月22日刊出第一篇專訪報導後，再於美東時間5月10日刊播第二篇報導。該篇報導以美中高層峰會為背景，聚焦台灣議題在美中關係間的重要性。陳明祺在專訪中就台美夥伴關係、中國對區域安全造成的挑戰，以及台灣人民堅拒中國「一國兩制」等議題，說明我國立場。

CBS報導指出，台灣在地緣政治及全球供應鏈中具有關鍵地位，並生產全球約九成用於人工智慧與國防科技的高階半導體。

有關中國對區域安全造成的挑戰，陳明祺指出，中國在南海及東海的行徑日益具侵略性，並持續擴張軍力、進行常態化軍事演習。

談及中國提出的「一國兩制」，陳明祺表示，絕大多數台灣人民絕不會接受一國兩制，台灣人民要的是和平與穩定。陳明祺指出，台灣自民主化以來，享有言論自由、民主制度與多元社會；台灣曾經歷威權時代，更深知民主得來不易，因此格外珍惜。

陳明祺表示，香港2019年民主抗議遭到中共殘酷鎮壓，已使台灣人民清楚看到中國共產黨不會允許言論自由、人權及社會多元。他強調，台灣人民從未有一天生活在中國共產黨統治之下，更無法接受被宣稱為中國的一部分。