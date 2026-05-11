快訊

滯留鋒面明來襲 這2天全台降雨最劇烈、各地高溫略降

聽新聞
0:00 / 0:00

英駐台代表包瓊郁邀晤鄭麗君 談台英ETP盼深化合作

中央社／ 台北11日電

英國在台辦事處今天表示，駐台代表包瓊郁日前邀請行政院副院長鄭麗君到代表官邸會面，雙方就英國、台灣去年夏天所簽署「台英提升貿易夥伴關係協議」（ETP）的未來工作方向交換意見，並期盼在人工智慧、半導體、太空等科技領域，也能有更多深入合作。

英國在台辦事處今天傍晚在臉書粉絲團表示，包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）日前邀請鄭麗君到代表官邸會面，雙方就英國與台灣在去年夏天所簽署的「台英提升貿易夥伴關係協議」（UK-Taiwan Enhanced TradePartnership，ETP）3項領域協議（數位貿易、能源與淨零排放、投資）的未來工作方向交換意見。

英國在台辦事處指出，英國、台灣在離岸風電等綠能合作成果豐碩，期望在人工智慧、半導體、太空等前沿科技領域也能有更多的深入合作。

另外，英國在台辦事處提到，曾任文化部長的鄭麗君以中、英文版本「台灣漫遊錄」作為見面禮，並介紹這部日前入圍英國布克獎（The Booker Prizes）決選名單中的唯一亞洲作家作品。

鄭麗君 英國 能源

延伸閱讀

吐瓦魯通訊及創新部長率團訪台 深化夥伴關係

英國地方選舉周怡霈當選蘇格蘭議會議員 台灣人首例

澳洲辦事處捐贈台文館精選繪本 台澳文學交流添新頁

韓國瑜：率跨黨派立委訪英、法 傳遞台灣真善美

相關新聞

談台美關係 外交部次長陳明祺：不擔心美國會放棄台灣

外交部今天表示，外交部政務次長陳明祺於今年3月20日接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪。該篇報導以美中高層峰會為背景，聚焦台灣議題在美中關係間的重要性。針對台美關係，陳明祺表示，台灣並不擔心美國會放棄台灣，並指出台美夥伴關係具有互利基礎；他強調，「美國可以信賴我們，就像我們可以信賴美國一樣」。台灣相信美國對台灣的承諾，是台灣可靠的夥伴。

美國懷俄明州州長戈登訪台明會晤賴總統 總統府：誠摯歡迎

賴清德總統明天（11日）將接見美國懷俄明州州長戈登(Mark Gordon)訪問團，總統府表示，摯歡迎戈登訪問團來到台灣。也感謝美國持續依據「台灣關係法」及「六項保證」履行對台彎的堅定支持與承諾，並且在國際場域重申台海和平穩定的重要性。

賴清德「突圍出訪」史瓦帝尼 學者憂模式恐有後遺症

賴清德總統5月5日結束非洲友邦史瓦帝尼的國是訪問，賴總統發表返國談話時強調，這次行程一度受到阻撓，反而讓世界看到，台灣人民走向世界的堅定決心和意志。原本相對單純的元首外交，因為中國大陸施壓阻撓，加上「川習會」在即，反讓外界高度關注賴總統此行可能帶來的政治效應。學者認為，賴總統訪問史國對美中台關係不至於掀起波瀾，但這次的「出訪模式」是否成為慣例值得關注。

韓國瑜率國會訪團抵巴黎 僑宴致詞：眼中沒有藍綠白、心中只有台灣情

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問團，於巴黎時間5月10日上午抵達法國，展開國會外交行程。韓國瑜在台商及僑界晚宴上致詞表示，所有人都要以身為台灣人為榮，團結一致為台灣打拼，「眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情」。

市長黃偉哲頻繁出訪仍難帶動？議員質疑台南國際觀光曝光度落後

台南市長黃偉哲近年頻繁率團出訪海外、參與國際觀光推廣活動，盼提升城市能見度，但多名議員今質詢指出，台南國際曝光度與實際成效仍有限。根據觀光署2024年來台旅客消費與動向調查，台南占比約9.53%，全台排名第六，市議員林燕祝更點出，「鄰近高雄觀光國際發光，台南只會主打美食、文化，要如何見光？」質疑宣傳力道不足，要求觀旅局加強宣傳策略。

單膝跪地接受史國王母贈禮遭質疑矮化國格 林佳龍：王母行動不便

賴清德日前出訪非洲友邦史瓦帝尼，外交部長林佳龍等隨行官員在會見史國王母時單膝跪地接受贈禮，遭外界質疑有損國格。林佳龍今天在立法院答詢表示，由於史國王母行動不便需輔具，當時她是坐著贈禮，若站著接受贈禮會顯得「高她一等」，外交官基於現場場域做出判斷，並非主觀上的卑躬屈膝，也沒有自我矮化問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。