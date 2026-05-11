英駐台代表包瓊郁邀晤鄭麗君 談台英ETP盼深化合作

英國在台辦事處今天表示，駐台代表包瓊郁日前邀請行政院副院長鄭麗君到代表官邸會面，雙方就英國、台灣去年夏天所簽署「台英提升貿易夥伴關係協議」（ETP）的未來工作方向交換意見，並期盼在人工智慧、半導體、太空等科技領域，也能有更多深入合作。

英國在台辦事處今天傍晚在臉書粉絲團表示，包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）日前邀請鄭麗君到代表官邸會面，雙方就英國與台灣在去年夏天所簽署的「台英提升貿易夥伴關係協議」（UK-Taiwan Enhanced TradePartnership，ETP）3項領域協議（數位貿易、能源與淨零排放、投資）的未來工作方向交換意見。

英國在台辦事處指出，英國、台灣在離岸風電等綠能合作成果豐碩，期望在人工智慧、半導體、太空等前沿科技領域也能有更多的深入合作。

另外，英國在台辦事處提到，曾任文化部長的鄭麗君以中、英文版本「台灣漫遊錄」作為見面禮，並介紹這部日前入圍英國布克獎（The Booker Prizes）決選名單中的唯一亞洲作家作品。