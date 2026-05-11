美國懷俄明州州長戈登訪台明會晤賴總統 總統府：誠摯歡迎

賴清德總統明天（11日）將接見美國懷俄明州州長戈登(Mark Gordon)訪問團，總統府表示，摯歡迎戈登訪問團來到台灣。也感謝美國持續依據「台灣關係法」及「六項保證」履行對台彎的堅定支持與承諾，並且在國際場域重申台海和平穩定的重要性。

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總統府指出，戈登是繼去年首次訪台之後，再度率團到來。台灣與懷俄明州的合作夥伴關係非常多元，涵蓋農業、科技、能源等多項領域，也有許多台灣人在懷俄明州求學並取得學位，非常高興戈登這次來台，進一步鞏固雙邊關係。

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總統府表示，我們也感謝美國持續依據「台灣關係法」及「六項保證」履行對台彎的堅定支持與承諾，並且在國際場域重申台海和平穩定的重要性。未來我們也會繼續推動深化台美在人工智慧(AI)、供應鏈安全及國防創新等關鍵領域的合作，確保台美關係穩健發展，也共同維護印太地區的和平與繁榮。