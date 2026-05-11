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韓國瑜率國會訪團抵巴黎 僑宴致詞：眼中沒有藍綠白、心中只有台灣情

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問團，於巴黎時間5月10日上午抵達法國，展開國會外交行程。圖為韓國瑜辦公室提供
立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問團，於巴黎時間5月10日上午抵達法國，展開國會外交行程。圖為韓國瑜辦公室提供

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問團，於巴黎時間5月10日上午抵達法國，展開國會外交行程。韓國瑜在台商及僑界晚宴上致詞表示，所有人都要以身為台灣人為榮，團結一致為台灣打拼，「眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情」。

韓國瑜率跨黨派立委訪團抵達巴黎後，由駐法國代表處大使郝培芝接機，並為訪團進行午餐簡報會，說明整體行程規畫與重點工作安排。午餐結束，隨即在法國參議院友台小組安排下，前往承載法國深厚人文歷史、亦是現今法國國會舉行聯席會議場所的凡爾賽宮參訪，在導覽人員的解釋下，深入了解珍貴的法國文化遺產。

韓國瑜辦公室指出，晚間由立法院設宴款待旅法僑台商及僑界代表，藉此向長期深耕當地、支持台灣外交與國際連結的僑胞表達誠摯感謝，肯定其促進台法民間交流與經貿合作所扮演的重要角色。

韓國瑜致詞時特別感謝「世界台商總會」名譽總會長蔡國泰、國策顧問黃行德、「旅法印支華人會館」會長江基民及各位僑界朋友，在假日中踴躍出席，並一一介紹在場的三黨委員，強調此次是他擔任立法院長以來首次訪問歐洲，第一站便來到巴黎，為各位辛苦打拼的僑胞朋友帶來娘家的問候與支持。

韓國瑜指出，台灣土地只占全球萬分之3、人口占千分之3、但工業產品卻占全世界產能的百分之3。台灣在國際亮眼的表現，是全體國人與海外僑胞共同努力的成果。

韓國瑜特別介紹台灣現有5大優勢，分別是最先進的高科技半導體及晶圓代工、優質的醫療技術與全民健保制度、各行各業隱形冠軍的中小企業、舒適的生活與良好的治安，以及擁有百分之百自由民主的公民社會。

韓國瑜最後勉勵在場所有人都要以身為台灣人為榮，團結一致為台灣打拼，眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情。此席溫馨喊話獲得在場60餘位出席貴賓熱烈回應。

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問團，於巴黎時間5月10日上午抵達法國，展開國會外交行程。圖為韓國瑜辦公室提供
立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪問團，於巴黎時間5月10日上午抵達法國，展開國會外交行程。圖為韓國瑜辦公室提供

韓國瑜 巴黎 郝培芝

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