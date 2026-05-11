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市長黃偉哲頻繁出訪仍難帶動？議員質疑台南國際觀光曝光度落後

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員林燕祝（右）今質詢時指出，針對國際觀光，台南不能只會主打美食、文化，應形塑國際品牌形象，要求觀旅局加強國際媒體行銷。圖／取自南市議會直播
台南市議員林燕祝（右）今質詢時指出，針對國際觀光，台南不能只會主打美食、文化，應形塑國際品牌形象，要求觀旅局加強國際媒體行銷。圖／取自南市議會直播

台南市長黃偉哲近年頻繁率團出訪海外、參與國際觀光推廣活動，盼提升城市能見度，但多名議員今質詢指出，台南國際曝光度與實際成效仍有限。根據觀光署2024年來台旅客消費與動向調查，台南占比約9.53%，全台排名第六，市議員林燕祝更點出，「鄰近高雄觀光國際發光，台南只會主打美食、文化，要如何見光？」質疑宣傳力道不足，要求觀旅局加強宣傳策略。

林燕祝指出，台南有值得珍藏的文化和庶民美食，遊客人數也慢慢成長，但看看隔壁鄰居高雄，奪得日本黃金周高CP值目的地，全球第四名、全台第一名外，更推出新的高雄觀光品牌，在東南亞和東北亞大放送，反觀台南，觀旅局是拚觀光拚到累了嗎？

她認為，台南若要打造國際城市，應先建立具辨識度的國際品牌Logo，僅靠美食與文化不足支撐行銷；同時須強化與國際媒體交流，吸引韓國、越南、馬來西亞等地旅客關注，並且完善大眾運輸接駁至關重要，盼觀旅局將台南重塑為具國際能見度的城市。

市議員蔡筱薇也指出，依據觀光署2024年來台旅客消費與動向調查，台南占比僅約9.53%，全台排名第六，顯示在國際宣傳與交通配套上仍有不足，要求觀旅局強化改善。

蔡筱薇表示，觀旅局每年公布的國際旅客來訪數據看似亮眼，但實際調查顯示，國際旅客選擇台南作為旅遊目的地的意願仍偏低，顯見推廣力道仍有落差。她指出，其他縣市會在海外熱門觀光城市及景點投放廣告，提高曝光度，反觀台南相關作為相對不足。

她進一步認為，唯有擴大觸及母群體，才能有效提升城市能見度，然而目前台南與網紅、知名KOL合作，以及官方網站的行銷成效與流量表現皆不理想，建議觀旅局應加強多點、多元宣傳策略，提升整體曝光，尤其，高雄國際能見度已明顯高於台南，市府應積極迎頭趕上。

對此，觀旅局長林國華回應指出，國際觀光客的消費與動向與航線航點密切相關，且影片流量與實際到訪率並不完全等同，目前與各局處合作，在主要觀光景點設置多語系指標，並強化多語言媒體宣傳，去年台南住宿總人次約569萬，其中國際旅客約66萬人次，較前年成長。

林國華強調，市府將持續拓展國際市場，積極吸引旅客來訪，目前台南機場已有直飛沖繩、熊本航線，對國際旅客來訪具正面助益，未來也將透過知名網紅帶路、日本友人推薦等方式，持續提升台南的國際能見度與吸引力。

台南市議員蔡筱薇指出，根據觀光署2024年來台旅客消費與動向調查，台南占比僅約9.53%，全台排名第六，顯見推廣力道仍有落差，要求觀旅局應加強多點、多元宣傳策略，提升整體曝光。圖／取自南市議會直播
台南市議員蔡筱薇指出，根據觀光署2024年來台旅客消費與動向調查，台南占比僅約9.53%，全台排名第六，顯見推廣力道仍有落差，要求觀旅局應加強多點、多元宣傳策略，提升整體曝光。圖／取自南市議會直播

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