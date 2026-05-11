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單膝跪地接受史國王母贈禮遭質疑矮化國格 林佳龍：王母行動不便

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德日前出訪非洲友邦史瓦帝尼，外交部長林佳龍等隨行官員在會見史國王母時單膝跪地接受贈禮。圖／總統府提供
賴清德日前出訪非洲友邦史瓦帝尼，外交部長林佳龍等隨行官員在會見史國王母時單膝跪地接受贈禮。圖／總統府提供

賴清德日前出訪非洲友邦史瓦帝尼外交部林佳龍等隨行官員在會見史國王母時單膝跪地接受贈禮，遭外界質疑有損國格。林佳龍今天在立法院答詢表示，由於史國王母行動不便需輔具，當時她是坐著贈禮，若站著接受贈禮會顯得「高她一等」，外交官基於現場場域做出判斷，並非主觀上的卑躬屈膝，也沒有自我矮化問題。

立院外交及國防委員會今審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。國民黨立委黃建賓質詢時問，包括林佳龍、總統府秘書長潘孟安等官員在會見史瓦帝尼王母時，以趨前蹲下的方式接受贈禮並合照，引發「全網炸鍋」，質疑林佳龍等人有損國格。

林佳龍說，史瓦帝尼的禮儀與習俗晉見，史國的體制有兩個元首，包括國王與王母，王母行走需要輔具，行動不方便，所以要贈禮時他們趨前是對國家元首的尊重，她身體情況也不適合站。

林佳龍表示，我國與史國王母關係親密如家人，王母訪台過很多次，因為身體不便，趨前接受贈禮是很特殊的情形，每一個外交官會當機判斷，像總統是站著，她也特別站起來，主觀上沒有尊卑。

林佳龍 黃建賓 外交部 賴清德 史瓦帝尼

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