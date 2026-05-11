單膝跪地接受史國王母贈禮遭質疑矮化國格 林佳龍：王母行動不便

賴清德日前出訪非洲友邦史瓦帝尼，外交部長林佳龍等隨行官員在會見史國王母時單膝跪地接受贈禮，遭外界質疑有損國格。林佳龍今天在立法院答詢表示，由於史國王母行動不便需輔具，當時她是坐著贈禮，若站著接受贈禮會顯得「高她一等」，外交官基於現場場域做出判斷，並非主觀上的卑躬屈膝，也沒有自我矮化問題。

立院外交及國防委員會今審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。國民黨立委黃建賓質詢時問，包括林佳龍、總統府秘書長潘孟安等官員在會見史瓦帝尼王母時，以趨前蹲下的方式接受贈禮並合照，引發「全網炸鍋」，質疑林佳龍等人有損國格。

林佳龍說，史瓦帝尼的禮儀與習俗晉見，史國的體制有兩個元首，包括國王與王母，王母行走需要輔具，行動不方便，所以要贈禮時他們趨前是對國家元首的尊重，她身體情況也不適合站。

林佳龍表示，我國與史國王母關係親密如家人，王母訪台過很多次，因為身體不便，趨前接受贈禮是很特殊的情形，每一個外交官會當機判斷，像總統是站著，她也特別站起來，主觀上沒有尊卑。