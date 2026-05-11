賴總統接見「青志獎」獲獎團隊 期勉青年發揮行動力讓台灣更美好

賴清德總統11日上午接見「第3屆青志獎獲獎志工團隊代表」，肯定青年志工走入社區、校園、偏鄉與離島，關懷教育、醫療、生態與環境，運用專業與創意實踐公益，展現台灣未來無限可能。並指出，政府持續推動教育平權及青年海外圓夢計畫，並透過《青年基本法》保障青年發展與公共參與權利，期盼青年持續發揮行動力，讓台灣更加美好。

賴總統致詞時表示，很高興在總統府大禮堂迎接第3屆「青志獎」獲獎團隊。大家常說，年輕人是國家未來的主人翁，而他在青年志工朋友身上，看見了臺灣未來無限的可能。

賴總統指出，志工服務看似是一件件小事，但是每一件小事，背後都有深遠的意義，未來都會產生巨大的改變，不論是對所服務的個人、家庭、社區都一定會帶來改善的力量。青年志工走進社區和校園，深入偏鄉與離島，關心教育和醫療，關注生態與環境；理解別人的困難，運用自己的專業和創意，找出解決的方法。獲獎實至名歸，他要代表國家表達敬意和謝意。

賴總統表示，同學們不僅有愛心、有熱情、有想法，也很有行動力。例如，屏東內埔農工「2025內農修修志工服務隊」發揮汽車科的專業，為獨居長輩檢修機車、身障輔具和農具；並且成立「單車再生站」，推動資源循環再利用。學以致用，用一技之長實踐社會公益，這是技職教育最好的典範。

賴總統接著說，臺北醫學大學「楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊」長年到澎湖離島和偏鄉社區推動義診及衛教服務，更帶領在地的高中生一起投入志工行列，化愛心為在地發展的力量，令人非常敬佩。

賴總統提到，自己是醫師出身，上任以來除了像同學們一樣，希望透過各項行動，讓國人更健康，也積極推動教育平權，希望每一個孩子不會因為家庭條件不同，就失去公平的機會。因此，政府持續推動高中職全面免學費、私立大專校院學生學雜費補助，也支持弱勢和特殊境遇學生可以順利就學。

賴總統也提到，希望每一個孩子想唸書，就能得到政府的支持。國家透過教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會就會跟著好；個人透過教育取得專業知識，改善個人生活，個人生活好，國家社會也會跟著好。因此，他始終相信教育的重要性，希望透過教育，為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

賴總統表示，每一位同學心中都有夢想，因此政府要助大家一臂之力，勇敢出國追夢。去年推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵15到30歲的青年朋友出國探索視野，可以到國際組織、NGO或其他想去的地方、想學習的場域，也可以提出自己的夢想計畫，政府會支持。

賴總統指出，去年已有1,463名青年在政府協助下出國圓夢；今年更擴大規模，提供超過3,000個機會，鼓勵青年朋友踴躍提案。若有夢想卻不知如何撰寫計畫，教育部也可提供相關協助。並提到，今天在場的汪鈺蓁同學即將出國前往澳洲布里斯本圓夢，希望更多同學都能知道政府積極推動的青年海外圓夢計畫。

賴總統表示，很高興《青年基本法》已經在今年1月上路，代表國家從法律制度上確立青年發展和公共參與的權利；確保青年在教育、就業與居住等每一個人生階段，都能走得更穩健、更有自信。他並再次恭喜所有獲獎團隊，也向每一位指導老師表達敬意，期許在各自的崗位上繼續燃燒心中的小宇宙，繼續努力讓臺灣變得更美麗，成為一個更好的國家。