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卓揆盼深化政府與國際對話合作 精進台灣人權保障

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰11日出席「兩公約第四次國家報告國際審查會議」開幕式時表示，感謝遠道而來參與審查會議的所有專家學者，與我國政府部門及民間團體展開深入對話，檢視並精進臺灣的人權保障制度，展現對臺灣人權發展的支持，更是未來持續完善我國人權制度與政策的重要推力。卓榮泰期待透過本次會議，進一步深化政府與民間、國際間的對話合作，凝聚更廣泛共識，進一步推動更務實完善且能回應人民需求的人權保障制度。

卓榮泰致詞時表示，5月份對中華民國臺灣的政治、社會及文化層面具有重大意義。5月1日「勞動節」展現對勞工朋友工作權的尊重；5月17日是「國際不再恐同日」，2019年立法院於該日通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，象徵臺灣同性婚姻人權邁前一大步；5月19日則是「白色恐怖記憶日」，1949年5月19日臺灣頒布戒嚴令，自此歷經長期戒嚴體制，而為落實轉型正義，特訂定「白色恐怖記憶日」，以不忘歷史的教訓；同時，國家人權博物館也於今（2026）年5月份舉辦「2026年人權講座」及「兒童人權教育」等系列活動，持續加強臺灣人權理念的推廣。

卓榮泰指出，回顧2020年至2024年兩公約第四次國家報告期間，政府持續強化各項人權保障制度，並完善相關監督機制。在制度面上，2020年監察院成立符合「巴黎原則」的「國家人權委員會」，強化獨立監督功能；行政院也於2022年成立「人權及轉型正義處」，統籌協調跨部會各項人權相關工作事務。

在政策面上，卓榮泰進一步提到，政府在此期間陸續推動《國家人權行動計畫》、《漁業與人權行動計畫》，並持續落實《企業與人權國家行動計畫》，提升各項人權保障。在法制面上，我國也完成《刑法》、《性侵害犯罪防治法》、《犯罪被害人權益保障法》、《兒童及少年性剝削防制條例》等性暴力犯罪防制相關四法修正，並通過《原住民族健康法》與《新住民權益保障法》。同時，賴清德總統上任後，持續督促行政院推動改革。對此，行政院陸續提出《青年基本法》，落實「青年主流化」，確保青年參與公共事務的各項權利，並提出《身心障礙者權益保障法》部分條文修正草案，強調「只要環境無障礙，人人都可以沒有障礙」。

在政府組織調整方面，卓榮泰指出，行政院於去（2025）年成立「運動部」，將運動平權及運動人權向上提升；此外，衛生福利部規劃成立「兒少及家庭支持署」及「長期照顧及社會發展署」，進一步落實保障各族群之權利與福利。

卓榮泰指出，去年行政院提出台灣首部「性別暴力防治國家行動計畫（114-116年）」，將「性別暴力防治」納入國家整體發展策略，以建立性別平權社會，展現台灣作為民主國家，持續與國際人權標準接軌之決心及行動。臺灣也於今年3月「自由之家」全球自由度評分中獲得93分，為亞洲第2名，僅次於日本。

卓榮泰強調，國際人權議題持續發展，臺灣與世界各國皆同樣面臨戰爭衝突、假訊息、隱私保護及科技濫用等挑戰，這些挑戰也讓政府警惕，人權保障從非一蹴可幾，而是一項持續精進、與時俱進的長期工作。

最後，卓榮泰再度感謝國際審查委員在人權道路上與台灣並肩合作，各位的參與不僅讓台灣備受重視，更進一步激起政府持續推動人權工作的力量，相信透過與國際接軌，台灣在人權保障的道路上定能更穩健前行，與世界各國合作建立自由、民主、多元且具韌性的社會。同時，卓榮泰也祝福本次國際審查會議順利圓滿成功，讓臺灣成為一個備受國際肯定的人權保障國家。

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