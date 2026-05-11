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總長提名被否決卻可代理 藍：傷害司法信任

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委吳宗憲質疑，法務部請總統代理檢察總長的法源依據錯誤。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委吳宗憲質疑，法務部請總統代理檢察總長的法源依據錯誤。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「國會已經否決徐錫祥出任檢察總長，賴總統卻任命他代理，這就是行政干預司法！」藍委吳宗憲11日質詢法務部時指出，檢察總長雖有代理規定，但應該是總長還在任時適用，總長出缺卻要被否決的人代理，全民恐難以接受。法務部次長馮成回應說，代理只是事務性與暫時性的處分。

確保可執行非常上訴

國民黨立委吳宗憲11日質詢法務部次長馮成表示，總統賴清德曾於律師節說過「行政干預司法的時代已經過去了」，但如今前法務部次長徐錫祥卻被提名要擔任檢察總長，法務部次長黃謀信還被行政院提名為中選會委員，賴總統所言形同自打臉。馮成回應說，並沒有不尊重國會，但為確保非常上訴等業務可順利執行，因此報請由總統指派代理人選。

「代理的法源依據是什麼？」吳宗憲如此質疑，馮成回覆說，是《最高檢察署處務規程》第11條：「檢察總長因事故不能執行職務時，由其指定主任檢察官或檢察官代行職務，並陳報法務部。」但吳宗憲認為，此規定是對於檢察總長還在任的時候才適用，前任檢察總長邢泰釗屆滿離任，如今總長出缺，不該以此法作為代理依據。

法規適用有誤

吳宗憲強調，依據《法院組織法》規定，檢察總長因故出缺或無法視事時，總統應於3個月內重新提出人選；且如果是按照往例，也會找最資深的檢察官代理，例如現任高檢署主任檢察官呂文忠，為何還是找徐錫祥？馮成反駁說，代理人員不見得是找最資深，是要找最適合的人選。

「賴總統這樣形同與國會對幹！」吳宗憲表示，徐錫祥是被國會否決的人選，如此行事不只打臉賴總統曾說過的「行政干預司法的時代已經過去了」，且完全不尊重國會，台灣的司法信任度已經夠低了，若藉由行政代理的方式讓徐上位，只會讓人民的司法信任度更加惡化。

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吳宗憲 徐錫祥 黃謀信 法務部 檢察總長

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