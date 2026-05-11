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總統府指派代理檢察總長引質疑 法務部：過往有前例

中央社／ 台北11日電
立法院司法及法制委員會11日審查法官法部分條文修正草案、刑事訴訟法部分條文修正草案，司法院秘書長高金枝（左）、法務部常務次長馮成（右）列席備詢。中央社
立法院司法及法制委員會11日審查法官法部分條文修正草案、刑事訴訟法部分條文修正草案，司法院秘書長高金枝（左）、法務部常務次長馮成（右）列席備詢。中央社

總統府發函法務部，指派最高檢主任檢察官徐錫祥代理檢察總長，引發在野質疑。法務部次長馮成今天說，機關不能群龍無首、不能停擺，更不能影響人民權利，而且過去也有代理檢察總長的前例。

檢察總長被提名人徐錫祥未通過立法院同意門檻，前最高檢察署檢察總長邢泰釗7日任期屆滿，法務部已收到總統府正式來函，指派最高檢主任檢察官徐錫祥，自8日起代理檢察總長，行使相關職權。

立法院司法及法制委員會今天併案審查朝野立委所提刑事訴訟法部分條文修正草案等案，馮成等人列席說明，並備質詢。今天議程安排僅進行詢答，未逐條審查。

朝野立委質詢時，關注檢察總長代理案。國民黨立委吳宗憲質疑，總統賴清德曾於去年律師節說「行政干預司法的時代已經過去了」，但從此案及法務部次長黃謀信被提名為中選會委員，這2個人事案嚴重破壞體制，政府把政治黑手伸進檢察體系的最深處。

馮成說，檢察總長人事同意權案沒有獲得立法院同意，為使最高檢察署的選舉督導查察、非常上訴等業務可以如常進行，也為了不影響人民的權利，因此法務部報請行政院轉呈總統指派代理檢察總長人選，沒有檢察體系為政治服務的事情。

馮成表示，檢察總長的代理，資深是一個選項，但非唯一標準，而總長代理是事務性與暫時性，過往也有先例，例如當年前檢察總長陳聰明請辭後，是由最高檢主任檢察官曾勇夫代理檢察總長職務。

馮成說，法務部尊重立法院職權，但邢泰釗已離職，檢察總長沒有人代理的話將會停擺，必須有人代理，一個機關不能群龍無首，正常的事務功能要運作，不能輕視人民的救濟權利。

民進黨立委沈發惠舉過往前總統馬英九時期，指派曾勇夫代理檢察總長的案例，並說為何現在民進黨執政就不能指派代理，此事完全是按照前例，必須要說明清楚。

邢泰釗 徐錫祥 法務部 檢察總長

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