立委籲失智症團體家屋 納入長照給支付制度

民進黨立委林月琴、賴惠員、劉建國今天表示，失智症人口持續攀升，作為兼具家庭式照顧與社區融合的重要服務模式，但失智症團體家屋至今仍未納入長照給支付制度，只能仰賴補助維持運作，呼籲衛福部將團體家屋納入長照給支付制度，讓團屋不再成為政策孤兒。

林月琴、賴惠員、劉建國上午在立法院舉行「失智團屋成制度孤兒、長照給支付在哪裡，團屋要納給支付、失智不能被遺忘」記者會。

林月琴表示，目前失智症團體家屋仍停留在補助計畫階段，尚未制度化納入給支付體系，導致整體制度出現斷裂，包括財務來源不穩定、人力難以留任、政策定位模糊，及家庭照顧壓力持續沉重。失智症團體家屋已被證明有效、卻尚未被制度正式接住的關鍵服務。政府若僅以補助方式支持，不僅無法穩定服務量能，更可能讓第一線經營者與照顧人力逐步流失，進一步影響整體失智照顧體系的發展。

賴惠員說，團體家屋肩負社區照顧與家庭支持的重要功能，卻長期受限於高營運成本與制度資源不足，導致許多單位苦撐經營。政府除應儘速完善長照給支付制度外，也必須全面檢視現行稅制是否能提供更多支持，包括房屋稅、地價稅、營業相關負擔等，透過更合理且友善的制度設計，減輕團體家屋經營壓力。

劉建國表示，團體家屋是保衛失智家庭的重要防線，絕非可有可無的試辦計畫，衛福部應全面將團體家屋納入長照給支付制度、建立穩定財源，並明確定位為社區式照顧而非住宿機構，擴大設立補助，並檢討現行收費天花板與相關稅制，給予合理發展空間，並開放輕度失智者入住以延緩退化，加速引進中階外籍人力補足照顧缺口。