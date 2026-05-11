鄭麗文盼打造和平之鏈 林佳龍：樂見政黨外交

針對國民黨主席鄭麗文近日接受外媒專訪，希望打造「和平繁榮之鏈」，取代「第一島鏈」的概念，外交部長林佳龍11日聯訪時強調，和平也要靠力量展現自衛決心，中共建軍已經超過第一島鏈，理念相近國家應加強國防合作。對於鄭麗文6月將訪美，林佳龍表示樂見政黨外交，盼能代表台灣整體國家利益。

外交部長林佳龍11日前往立法院備詢，會前被問到鄭麗文接受外媒專訪，希望打造「和平繁榮之鏈」，取代「第一島鏈」，林佳龍表示，台海與印太地區的和平穩定也是台灣與理念相近國家的目標，但和平需要靠力量展現自衛決心、嚇阻威權國家侵略，尤其中國建軍備戰的範圍已經延伸到太平洋，已超過第一島鏈。

盼補救國防預算

「若要維持和平現狀，應與理念相近國家加強國防合作！」林佳龍也說，近日通過的7800億《國防特別條例》很可惜打折，之前政府編列的1.25兆條例是因應美國印太戰略，具有整體性規畫考量，未來希望國會可以補救，朝野合作支持強化台灣安全的國防預算。

鄭麗文規劃將於6月訪美，林佳龍表示樂見其成，台美之間以政府管道為主、政黨與國會外交為輔，代表台灣整體國家利益可相輔相成。

針對14日的川習會，媒體詢問會前美方是否有先跟政府溝通？林佳龍僅表示，會與美國保持聯繫，美國政府一再表達對台政策不會改變，對台美關係穩定發展有信心。

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